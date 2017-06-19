All CATEGORIES
☰ Menu

Police arrest man suspected in robbery of pizza delivery driver in Stow

Beacon Journal staff report

Published: June 19, 2017 - 01:39 PM | Updated: June 19, 2017 - 01:44 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Matthew Robert Guzik, 1483 Hibbard Drive, Stow, age 45 was charged with aggravated robbery, a felony of the first degree for the robbery of a pizza delivery driver when he arrived at 1483 Hibbard Drive in Stow.


MORE IN NEWS

hist19_01
Local history: Goodyear’s PeopleMover whisked Disney guests to Tomorrowland

The future of transportation arrived 50 years ago on a revolving platform where gleaming tram cars whisked passengers away on a fantastic voyage.

falls16cut_01
Falls update: First Front Street block is torn up, second waiting for festivals to finish - 12:44 PM
vanke19cut
Drag racing pioneer “Akron Arlen” dies; rose to fame with Art and Walt Arfons and Otis “Otie” Smith
zoodads19cut_02
Children at Akron Zoo for Father’s Day tell us what kind of animal their dad is most like
goodnews19_sebastian
Good News — June 19: Rock & Recovery receives Advocate of the Year award; Civitan Club awards scholarships; St. Sebastian school celebrates STEM designation
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next