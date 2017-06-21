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Martial arts

Tai chi on Main Street: Library offers free instruction

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: June 21, 2017 - 03:22 PM | Updated: June 22, 2017 - 09:49 AM
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Instructor Nancy Gardner teaches "Lunchtime Tai Chi" outside the Akron-Summit County Public Library on Main Street on Wednesday in Akron. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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