All CATEGORIES
☰ Menu

Beer Notes

Beer notes: Magic City Brewing opens its doors in Barberton; 12 Dogs summer release

By Rick Armon Beacon Journal staff writer

Published: July 4, 2017 - 09:39 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Magic City Brewing Co. opened last week in a small storefront at 161 Second St. in Barberton. The nanobrewery launched with five beers. Pictured are the chocolate imperial stout, American wheat, saison and pale ale. (Rick Armon/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

kenmore07_07 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Residents fear drive-by shooting is latest escalation in three-year dispute among Kenmore neighbors

Julie Hull thought a bunch of people were pounding on the windows of her Kenmore house in the wee hours of Monday morning.

patrick07cut_1
Radio star Matt Patrick stopping cancer treatments, leaving future “up to God”
Canton attorney photographing all 88 of Ohio’s courthouses; work being displayed at Canton gallery
State lawmakers ease off Medicaid freeze for now
Fairlawn to begin search for new police chief
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next