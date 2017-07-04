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Beer Notes

Beer notes: Magic City Brewing opens its doors in Barberton; 12 Dogs summer release

By Rick Armon Beacon Journal staff writer

Published: July 4, 2017 - 09:39 PM
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Magic City Brewing Co. opened last week in a small storefront at 161 Second St. in Barberton. The nanobrewery launched with five beers. Pictured are the chocolate imperial stout, American wheat, saison and pale ale. (Rick Armon/Akron Beacon Journal)


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