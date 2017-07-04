Beer notes: Magic City Brewing opens its doors in Barberton; 12 Dogs summer release

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TWFnaWMgQ2l0eSBCcmV3aW5nIENvLiAmIzgyMTI7IHRoZSBCYXJiZXJ0b24gbmFub2JyZXdl
cnkgd2l0aCBhIGhlYXZ5IG1ldGFsIGJ1bm55IHdpdGggcGllcmNpbmcgcHVycGxlIGV5ZXMgYXMg
aXRzIGxvZ28gJiM4MjEyOyBxdWlldGx5IG9wZW5lZCBsYXN0IHdlZWtlbmQuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtQdXR0aW5nIG1vbmV5IGluIHRoZSBiYW5rIGNvbXBhcmVkIHRvIHNwZW5kaW5nIGl0IGlzIGV4
Y2VsbGVudCwmIzgyMjE7IGZvdW5kZXIgYW5kIGJyZXdlciBKYXkgR3JhaGFtIHNhaWQuPC9wPjxw
PkdyYWhhbSBhbmQgaGlzIHdpZmUsIEVyaWNhLCB3aG8gYm90aCBncmV3IHVwIGluIEJhcmJlcnRv
biwgbGF1bmNoZWQgdGhlIGJyZXdlcnkgaW4gYSBzbWFsbCBzdG9yZWZyb250IGF0IDE2MSBTZWNv
bmQgU3QuIE5XLjwvcD48cD5UaGV5IGRlYnV0ZWQgd2l0aCBmaXZlIHNvbGlkIGJlZXJzIHRoYXQg
aGF2ZSByZWNlaXZlZCBwb3NpdGl2ZSByZXZpZXdzIHNvIGZhcjogRGlsbGlnYWYgSVBBLCAybmQg
U3RyZWV0IFBhbGUgQWxlLCBNYXJrIEl0IFplcm8gQW1lcmljYW4gd2hlYXQsIERhcmsgRW1wcmVz
cyBJbXBlcmlhbCBDaG9jb2xhdGUgU3RvdXQsIGFuZCBIaXZlIERldmlsLCBhIHNhaXNvbiBtYWRl
IHdpdGggYnVja3doZWF0IGhvbmV5IGFuZCBibGFjayBwZXBwZXIuPC9wPjxwPkdyYWhhbSwgYSBi
aWcgdGF0dG9vZWQgbWFuIHdobyBlbmpveXMgaGVhdnkgbWV0YWwgbXVzaWMsIGhvcGVzIHRvIGJ1
aWxkIHVwIHRoZSBwb3J0Zm9saW8gdG8gZWlnaHQgYmVlcnMgJiM4MjEyOyB3aXRoIHNldmVyYWwg
cm90YXRpbmcgYnJld3MuPC9wPjxwPk1hZ2ljIENpdHkgZW1wbG95cyBhIG9uZS1iYXJyZWwgYnJl
d2luZyBzeXN0ZW0uPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGlzIGp1c3QgdGhlIHN0YXJ0aW5nIHBvaW50
LCYjODIyMTsgR3JhaGFtIHNhaWQuPC9wPjxwPk1hZ2ljIENpdHksIHdoaWNoIGNhcnJpZXMgdGhl
IHRhZ2xpbmUgJiM4MjIwO0pvaW4gdXMgZnVydGhlciBkb3duIHRoZSByYWJiaXQgaG9sZSwmIzgy
MjE7IGFscmVhZHkgaGFzIHBsYW5zIGZvciBhIHNlY29uZCBicmV3ZXJ5IGluIHRoZSBuZWlnaGJv
cmhvb2QgZGVkaWNhdGVkIHN0cmljdGx5IHRvIHByb2R1Y2luZyBzb3VyIGJlZXJzLiA8L3A+PHA+
R3JhaGFtIGFsc28gd2FudHMgdG8gdXBncmFkZSB0byBhIHRocmVlLWJhcnJlbCBzeXN0ZW0gYW5k
IGNyZWF0ZSBhbiBvdXRkb29yIHBhdGlvIGluIHRoZSBhZGphY2VudCBhbGxleS48L3A+PHA+QXMg
Zm9yIHRoZSBidWlsZGluZyBpdHNlbGYsIHRoZSBicmV3ZXJ5IGVudHJhbmNlIGZlYXR1cmVzIHJl
Y2Vzc2VkIHdpbmRvd3Mgd2l0aCBkaXNwbGF5IGFyZWFzIG9uIGJvdGggc2lkZXMgb2YgdGhlIGZy
b250IGRvb3IuIFJpZ2h0IG5vdywgdGhvc2UgYXJlYXMgYXJlIGVtcHR5IGJ1dCBHcmFoYW0gaXMg
ZGVjaWRpbmcgaG93IHRvIGZpbGwgdGhlIHNwYWNlLjwvcD48cD5JbnNpZGUsIE1hZ2ljIENpdHkg
ZmVhdHVyZXMgYW4gTC1zaGFwZWQgYmFyIHdpdGggbGltZS1ncmVlbiBjaGFpcnMsIHBsZW50eSBv
ZiB3b29kZW4gcGljbmljIHRhYmxlcyBhbmQgYSB0aW4gY2VpbGluZy4gVGhlIHNtYWxsIGJyZXdp
bmcgc3lzdGVtIGlzIGluIHRoZSBiYWNrIGFuZCBvdXQgb2Ygc2lnaHQgZnJvbSBjdXN0b21lcnMu
PC9wPjxwPkl0JiM4MjE3O3MgdGhlIDEydGggYnJld2VyeSB0byBvcGVuIGluIFN1bW1pdCBDb3Vu
dHksIHdpdGggbWFueSBtb3JlIGluIHRoZSBwbGFubmluZyBzdGFnZXMuIEl0JiM4MjE3O3MgYWxz
byB0aGUgZmlyc3QgaW4gQmFyYmVydG9uLCB3aXRoIGEgc2Vjb25kIG9uZSwgSWduaXRlIEJyZXdp
bmcgQ28uLCBzZXQgdG8gb3BlbiBuZWFyYnkgb24gV2VzdCBUdXNjYXJhd2FzIEF2ZW51ZS48L3A+
PHA+TWFnaWMgQ2l0eSB3aWxsIGJlIG9wZW4gZnJvbSA0IHRvIDExIHAubS4gVGh1cnNkYXkgYW5k
IEZyaWRheSwgYW5kIG5vb24gdG8gMTEgcC5tLiBTYXR1cmRheS4gSXQgYWxzbyB3aWxsIGJlIG9w
ZW4gb24gU3VuZGF5cyBhdCBzb21lIHBvaW50LjwvcD48cD5Gb3IgbW9yZSBkZXRhaWxzLCBnbyB0
bzogPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vTWFnaWNDaXR5QnJld2luZ0NvIiB0
YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9NYWdpY0NpdHlCcmV3aW5nQ288L2E+Ljwv
cD48cD4xMiBEb2dzIG9mIFN1bW1lcjwvcD48cD5DaHJpc3RtYXMgY29tZXMgYnV0IG9uY2UgYSB5
ZWFyLiBDaHJpc3RtYXMgYmVlciwgdGhvdWdoPzwvcD48cD5XZWxsLCB0aGF0IGNvbWVzIGF0IGxl
YXN0IHR3aWNlIGEgeWVhciBmb3IgVGhpcnN0eSBEb2cgQnJld2luZyBDby48L3A+PHA+VGhlIEFr
cm9uIGJyZXdlcnkgdGFwcGVkIGEgZnJlc2ggYmF0Y2ggb2YgMTIgRG9ncyBvZiBDaHJpc3RtYXMg
Q2hyaXN0bWFzIGluIEp1bHkgbGFzdCB3ZWVrLiBUaGUgcG9wdWxhciBiZWVyLCB3aGljaCBmZWF0
dXJlcyBnaW5nZXIgYW5kIGNpbm5hbW9uLCBpcyBhdmFpbGFibGUgb24gZHJhZnQgYW5kIGluIHNp
eC1wYWNrcyBmb3IgYSBsaW1pdGVkIHRpbWUuIDwvcD48cD5UaGUgYnJld2VyeSwgZm9yIHRoZSBm
aXJzdCB0aW1lLCBoYXMgcHJvZHVjZWQgc3BlY2lhbCBDaHJpc3RtYXMgaW4gSnVseSBwYWNrYWdp
bmcuIFRoZSBuZXcgbGFiZWwgZmVhdHVyZXMgU2FudGEgQ2xhdXMgc2l0dGluZyBvbiBhIGJlYWNo
IG92ZXJsb29raW5nIHRoZSBvY2Vhbi4gVGhlcmUgYWxzbyBhcmUgc25vd2ZsYWtlcyBvbiB0aGUg
bGFiZWwuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIHNvIHBlb3BsZSBrbm93IHRoYXQgaXQmIzgy
MTc7cyBmcmVzaCBiZWVyLCYjODIyMTsgVGhpcnN0eSBEb2cgY28tb3duZXIgSm9obiBOYWpld2F5
IHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZXJlIGlzbiYjODIxNzt0IG11Y2ggYXZhaWxhYmxlIGluIHNpeC1wYWNr
cywganVzdCBhYm91dCAxLDAwMCBjYXNlcy4gQ2hyaXN0bWFzIGluIEp1bHkgc2VsbHMgZm9yICQx
MS45OSBhIHNpeC1wYWNrLjwvcD48cD4mIzgyMjA7WW91IGdvdHRhIGdyYWIgaXQgZmFzdCwmIzgy
MjE7IE5hamV3YXkgc2FpZC48L3A+PHA+TWVhbndoaWxlLCBUaGlyc3R5IERvZyBhbHNvIHJlbGVh
c2VkIGl0cyBuZXcgQmxvb2QgSG91bmQgT3JhbmdlIElQQSBpbiBzaXgtcGFja3MuIFRoZSBzZWFz
b25hbCBiZWVyLCB3aGljaCB3aWxsIGJlIGF2YWlsYWJsZSB0aHJvdWdoIExhYm9yIERheSwgd2ls
bCByZXRhaWwgZm9yICQxMC45OS48L3A+PHA+VGhlIGJlZXIgZmVhdHVyZXMgYSBiaWcgYmxvb2Qg
b3JhbmdlIGFyb21hIGFuZCBmbGF2b3IuPC9wPjxwPk5ldyBicmV3ZXJ5IGNvbWluZzwvcD48cD5N
aXNzaW5nIE1vdW50YWluIEJyZXdpbmcgQ28uIGhhcyBmaWxlZCBmb3IgaXRzIHN0YXRlIGJyZXdp
bmcgcGVybWl0LiBUaGUgYnJld2VyeSBpcyByZW5vdmF0aW5nIGEgYnVpbGRpbmcgYXQgMjgxMS0y
ODIxIEZyb250IFN0LiwgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMuPC9wPjxwPlBsYXRmb3JtIGFubml2ZXJzYXJ5
PC9wPjxwPlBsYXRmb3JtIEJlZXIgQ28uLCA0MTI1IExvcmFpbiBBdmUuLCBDbGV2ZWxhbmQsICBj
ZWxlYnJhdGVkIGl0cyB0aGlyZCBhbm5pdmVyc2FyeSBUdWVzZGF5LjwvcD48cD5UaGUgYnJld2Vy
eSwgd2hpY2ggYWxyZWFkeSBoYXMgYW4gb3BlcmF0aW9uIGluIENvbHVtYnVzLCBhbHNvIHJlY2Vu
dGx5IGZpbGVkIGZvciBhIHN0YXRlIGJyZXdpbmcgcGVybWl0IHRvIG9wZW4gYSBsb2NhdGlvbiBp
biBDaW5jaW5uYXRpLjwvcD48cD5SaWNrIEFybW9uIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYt
MzU2OSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmFybW9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5yYXJt
b25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.