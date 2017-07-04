All CATEGORIES
☰ Menu

Beer Notes

Beer notes: Magic City Brewing opens its doors in Barberton; 12 Dogs summer release

By Rick Armon Beacon Journal staff writer

Published: July 4, 2017 - 09:39 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Magic City Brewing Co. opened last week in a small storefront at 161 Second St. in Barberton. The nanobrewery launched with five beers. Pictured are the chocolate imperial stout, American wheat, saison and pale ale. (Rick Armon/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

camping06_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Metro Parks to reopen camping this week at Nimisila Reservoir - 10:00 PM

Primitive camping will return to Nimisila Reservoir in Green on Friday — for the first time since campers bid adieu in 2015.

hare15_01
Akron’s Nightlight Cinema seeks new leader as Kurtiss Hare departs - 9:59 PM
Update: Akron man acquitted of helping with Cuyahoga Valley National Park shooting - 9:59 PM
UA’s LeBron James Family Foundation College of Education receives mentorship grant, helps Barberton students - 9:59 PM
Ukraine says it foiled second cyberattack after police raid - 10:37 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next