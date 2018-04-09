Two employees of Akron-based J.W. Didado Electric killed in helicopter crash in Pennsylvania

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5TTUVUSFBPUlQsIFBBLjogQW4gb2ZmaWNpYWwgc2F5cyBhIGhlbGljb3B0ZXIgY2Fycnlpbmcgd29ya2VycyBzdHJpbmdpbmcgcG93ZXIgbGluZXMgZm9yIGEgbmV3IEZpcnN0RW5lcmd5IHRyYW5zbWlzc2lvbiBwcm9qZWN0IGNyYXNoZWQgaW4gbm9ydGh3ZXN0ZXJuIFBlbm5zeWx2YW5pYSwga2lsbGluZyB0d28gY29udHJhY3RvcnMgYW5kIGluanVyaW5nIHRoZSBwaWxvdC48L3A+CjxwPkEgc3Bva2VzbWFuIGZvciBBa3Jvbi1iYXNlZCBGaXJzdEVuZXJneSBzYXlzIHRoZSBjb250cmFjdG9ycyB3ZXJlIGRvaW5nIHdvcmsgb24gYmVoYWxmIG9mIHRoZSBwb3dlciBjb21wYW55IGJ1dCB3ZXJlIG5vdCB0aGVpciBlbXBsb3llZXMuIEZpcnN0RW5lcmd5IGlzIGJ1aWxkaW5nIGEgbmV3LCAxNS1taWxlIHByb2plY3QgaW4gTWNLZWFuIENvdW50eS48L3A+CjxwPkRvdWcgQ29sYWZlbGxhIHNhaWQgdGhlIHR3byBjb250cmFjdG9ycyB3b3JrZWQgZm9yIEFrcm9uLWJhc2VkIEouVy4gRGlkYWRvIEVsZWN0cmljLiBUaGUgcGlsb3QsIHdob3NlIGNvbmRpdGlvbiBoYXMgbm90IGJlZW4gcmVsZWFzZWQsIHdhcyB3b3JraW5nIGZvciBIaWdoIExpbmUgSGVsaWNvcHRlcnMuPC9wPgo8cD5TdGF0ZSBwb2xpY2Ugc2FpZCB0aGUgY3Jhc2ggb2NjdXJyZWQgYXJvdW5kIDU6MjUgcC5tLiBTdW5kYXkgbmVhciBTbWV0aHBvcnQsIGFib3V0IDE1MCBtaWxlcyBub3J0aGVhc3Qgb2YgUGl0dHNidXJnaC48L3A+CjxwPk5vIGlkZW50aXRpZXMgaGF2ZSBiZWVuIHJlbGVhc2VkLjwvcD4KPHA+VGhlIEZlZGVyYWwgQXZpYXRpb24gQWRtaW5pc3RyYXRpb24gYW5kIHRoZSBOYXRpb25hbCBUcmFuc3BvcnRhdGlvbiBTYWZldHkgQm9hcmQgYXJlIGludmVzdGlnYXRpbmcuPC9wPgo=