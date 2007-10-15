University of Akron 2007 State of the University address

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Published: October 15, 2007 - 3:31 AM | Updated: January 13, 2018 - 7:48 PM
By Akron Beacon Journal Staff
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