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Attorney: Client has confessed to killing 4 Pennsylvania men
Published: July 13, 2017 - 6:09 PM
By Maryclaire Dale and Anthony Izaguirre
Associated Press
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