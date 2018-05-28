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Breaking news: Memorial Day stabbing in Macedonia leaves one man dead, one woman injured. Police searching for suspect
Published: May 28, 2018 - 11:47 AM | Updated: May 28, 2018 - 11:50 AM

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal/Ohio.com

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