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Doctors: Sen. John McCain has brain tumor
Published: July 20, 2017 - 12:00 AM | Updated: July 21, 2017 - 9:55 AM
By Donna Cassata
Associated Press
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