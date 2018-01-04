Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
5 ways to assess whether the GOP tax plan is delivering
Published: January 4, 2018 - 11:36 PM
By Josh Boak
Associated Press
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

5 ways to assess whether the GOP tax plan is delivering January 4th, 2018 11:36 PM
Twins born in Akron after mother flees hurricane and baby survives serious illness returning to Florida January 4th, 2018 8:55 PM
Akron-area business association events — Jan. 8 – Jan. 12 January 4th, 2018 7:31 PM
Akron-area road construction for Jan. 5 January 4th, 2018 7:10 PM

THE LATEST

AP Source: Trump had lawyer urge Sessions against Russia recusal January 4th, 2018 11:47 PM
Twins born in Akron after mother flees hurricane and baby survives serious illness returning to Florida January 4th, 2018 8:55 PM
Massive storm roars into East Coast; record cold to follow January 4th, 2018 8:26 PM
Akron-area business association events — Jan. 8 – Jan. 12 January 4th, 2018 7:31 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal