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A dog’s life: fitness trackers help put fat pets on a diet
Published: August 20, 2018 - 8:09 PM
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By Adam Pemble

Associated Press

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