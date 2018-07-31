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A robotic hand can juggle a cube — with lots of training
Published: July 31, 2018 - 7:47 PM | Updated: July 31, 2018 - 8:01 PM
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By Ryan Nakashima

Associated Press

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