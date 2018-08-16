Akron-area business association events — Aug. 20 – Aug. 24

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPk1PTkRBWSwgQVVHLiAyMDwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz5XYWRzd29ydGggS2l3YW5pcyAmIzgyMTI7IDwvc3Ryb25nPjUgcC5tLiwgU29ubmV0cyBDYWZlLCAxMTcgQ29sbGVnZSBTdC4sIFdhZHN3b3J0aC4gSW5mb3JtYXRpb246IEVsbGVuIE1hcnRpbiwgMzMwLTgxOC05ODA5IG9yIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzplbGxlbkBlbGxlbm1hcnRpbi5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5lbGxlbkBlbGxlbm1hcnRpbi5jb208L2E+LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UVUVTREFZLCBBVUcuIDIxPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPkFrcm9uIFJvdGFyeSBDbHViICYjODIxMjsgPC9zdHJvbmc+Tm9vbi4gUG9ydGFnZSBDb3VudHJ5IENsdWIsIDI0MCBOLiBQb3J0YWdlIFBhdGgsIEFrcm9uLCA0NDMwMy4gTHVuY2ggJDEzLiBJbmZvcm1hdGlvbjogPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5ha3JvbnJvdGFyeS5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmFrcm9ucm90YXJ5Lm9yZzwvYT4uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRvYXN0bWFzdGVycyBBa3JvbiAxNTEgJiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPiA2OjMwLTggcC5tLiwgU3VtbWEgU3QuIFRob21hcyBIb3NwaXRhbCwgNDQ0IE4uIE1haW4gU3QuLCBBa3Jvbi4gSW5mb3JtYXRpb246IE5pY2sgTGFjaCwgMzMwLTIwNS02MTE3LCBlbWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bmljaG9sYXMuZC5sYWNoQGdtYWlsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPm5pY2hvbGFzLmQubGFjaEBnbWFpbC5jb208L2E+IG9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly8xNTEudG9hc3RtYXN0ZXJzY2x1YnMub3JnIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovLzE1MS50b2FzdG1hc3RlcnNjbHVicy5vcmc8L2E+LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5CYXJiZXJ0b24gS2l3YW5pcyAmIzgyMTI7IDwvc3Ryb25nPjExOjQ1IGEubS4sIEZpcnN0IFByZXNieXRlcmlhbiBDaHVyY2gsIDYzNiBQYXJrIFN0LiwgQmFyYmVydG9uLiBJbmZvcm1hdGlvbjogRWxsZW4gTWFydGluLCAzMzAtODE4LTk4MDkgb3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmVsbGVuQGVsbGVubWFydGluLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmVsbGVuQGVsbGVubWFydGluLmNvbTwvYT4uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkJyaWRnZXN0b25lIFRvYXN0bWFzdGVycyBDbHViICYjODIxMjs8L3N0cm9uZz4gMTE6NDUgYS5tLiB0byAxMjo0NSBwLm0uLCBCcmlkZ2UmIzE3MztzdG9uZSBBbWVyaWNhcyBUZWNobmljYWwgQ2VudGVyLCAxMCBFLiBGaXJlc3RvbmUgQmx2ZC4sIEFrcm9uLiBJbmZvcm1hdGlvbjogPGEgaHJlZj0iaHR0cDovLzMzMTUuJiMwMzg7IzE3MyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly8zMzE1LiYjMDM4OyMxNzM8L2E+OzxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly90b2FzdG1hc3RlcnNjbHVicy5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij50b2FzdG1hc3RlcnNjbHVicy5vcmc8L2E+LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Ob3J0aGVhc3QgT2hpbyBCdXNpbmVzcyBBbGxpYW5jZSAmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+IDc6MzAtOSBhLm0uLCBSZWFsIEVzdGF0ZSBDYXBpdGFsIFBhcnRuZXJzLCA4ODIxIEZyZWV3YXkgRHJpdmUsIE1hY2Vkb25pYS4gSW5mb3JtYXRpb246IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzplZGhvcHNvbkByY3BmdW5kaW5nLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmVkaG9wc29uQHJjcGZ1bmRpbmcuY29tPC9hPi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TWVkaW5hIEJ1c2luZXNzIE5ldHdvcmsgJiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPiA3OjQ1LTg6NDUgYS5tLiwgQnVmZmFsbyBXaWxkIFdpbmdzLCA1MDUwIEVhc3Rwb2ludGUgRHJpdmUsIE1lZGluYS4gSW5mb3JtYXRpb246IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzppbmZvQG1lZGluYWJuLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmluZm9AbWVkaW5hYm4uY29tPC9hPi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+SW50ZXJuYXRpb25hbCBSZWZlcnJhbCBOZXR3b3JrLCBHcmVhdGVyIEFrcm9uIENoYXB0ZXIgJiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPiA3OjQ1IGEubS4sIDEyIEUuIEV4Y2hhbmdlIFN0LiwgQWtyb24uIEluZm9ybWF0aW9uOiBNaWNoYWVsIEJyaW5rLCAzMzAtMjIxLTg1NzYuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldhZHN3b3J0aCBUb2FzdG1hc3RlcnMgJiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPiA2OjQ1IHAubS4sIEJ1ZWhsZXImIzgyMTc7cyBGcmVzaCBGb29kcywgMTc1IEdyZWF0IE9ha3MgVHJhaWwsIFdhZHN3b3J0aC4gSW5mb3JtYXRpb246IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpkaGNoMTIxNUBnbWFpbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5kaGNoMTIxNUBnbWFpbC5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+V29tZW4gRW5jb3VyYWdpbmcgQnVzaW5lc3MgU3VjY2VzcyAoV0VCUyk8L3N0cm9uZz4gJiM4MjEyOyAxMCBhLm0uLCBDb3JuZXIgQ3VwIENvZmZlZWhvdXNlLCAzMDE5IEdyYWhhbSBSb2FkLCAjMSwgU3Rvdy4gSW5mb3JtYXRpb246IE5hdGFsaWUgRm94LCAyMTYtNTMzLTcwOTIgb3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm5hdGFsaWVmb3hAS1cuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+bmF0YWxpZWZveEBLVy5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+V0VETkVTREFZLCBBVUcuIDIyPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPkludGVybmF0aW9uYWwgUmVmZXJyYWwgTmV0d29yaywgQWtyb24gV2VzdCBDaGFwdGVyICYjODIxMjs8L3N0cm9uZz4gMTE6NDUgYS5tLiwgQWtyb24gRmFtaWx5IFJlc3RhdXJhbnQsIDI1MCBXLiBNYXJrZXQgU3QuLCBBa3Jvbi4gUmVzZXJ2YXRpb25zIHJlcXVpcmVkOiBEYW4gS2VlbmFuLCAzMzAtMzM0LTA1MzMuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkEuTS4gQWtyb24gVG9hc3RtYXN0ZXJzIENsdWIgJiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPiA4IGEubS4sIEZhaXJsYXduIENvdW50cnkgQ2x1YiwgMjAwIE4uIFdoZWF0b24gUm9hZCwgQWtyb24uIEJyZWFrZmFzdCAkNi4gSW5mb3JtYXRpb246IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuJiMwMzg7IzE3MyIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy4mIzAzODsjMTczPC9hPjs8YSBocmVmPSJodHRwOi8vYW1ha3JvbnRvYXN0bWFzdGVycy5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5hbWFrcm9udG9hc3RtYXN0ZXJzLmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5NYWdpYyBDaXR5IEtpd2FuaXMgJiM4MjEyOyA8L3N0cm9uZz42OjQ1IGEubS4sIFRoYW5vJiM4MjE3O3MgUmVzdGF1cmFudCwgNzEgRmlmdGggU3QuIFNFLCBCYXJiZXJ0b24uIEluZm9ybWF0aW9uOiBFbGxlbiBNYXJ0aW4sIDMzMC04MTgtOTgwOSBvciBlbWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86ZWxsZW5AZWxsZW5tYXJ0aW4uY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+ZWxsZW5AZWxsZW5tYXJ0aW4uY29tPC9hPi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q29wbGV5IEZhaXJsYXduIEtpd2FuaXMgJiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPiA2OjMwIHAubS4sIFN0LiBHZW9yZ2UgQW50aW9jaGlhbiBDaHVyY2gsIDMyMDQgUmlkZ2V3b29kIFJvYWQsIENvcGxleSBUb3duc2hpcC4gRGlubmVyIGlzICQxMC4gSW5mb3JtYXRpb246IEVsbGVuIE1hcnRpbiwgMzMwLTgxOC05ODA5IG9yIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzplbGxlbkBlbGxlbm1hcnRpbi5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5lbGxlbkBlbGxlbm1hcnRpbi5jb208L2E+LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GYWlybGF3biBCdXNpbmVzcyBFeGNoYW5nZSBOZXR3b3JraW5nIEdyb3VwICYjODIxMjs8L3N0cm9uZz4gOCB0byA5IGEubS4sIFBhbmVyYSwgMzg5NSBNZWRpbmEgUm9hZCwgQmF0aCBUb3duc2hpcC4gSW5mb3JtYXRpb246IGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzppcmFraXJzY2hAZ21haWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+aXJha2lyc2NoQGdtYWlsLmNvbTwvYT4gb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy4mIzAzODsjMTczIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LiYjMDM4OyMxNzM8L2E+OzxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9idXNpbmVzc2V4Y2hhbmdlaW5jLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmJ1c2luZXNzZXhjaGFuZ2VpbmMuY29tPC9hPi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgVG9hc3RtYXN0ZXJzICYjODIxMjs8L3N0cm9uZz4gNjozMC03OjMwIHAubS4sIEF1ZGl0b3JpdW0gMiwgV2VzdGVybiBSZXNlcnZlIEhvc3BpdGFsLCAxOTAwIDIzcmQgU3QuLCBDdXlhaG9nYSBGYWxscy4gSW5mb3JtYXRpb246IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly8yODc4ODM3LnRvYXN0bWFzdGVyc2NsdWJzLm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly8yODc4ODM3LnRvYXN0bWFzdGVyc2NsdWJzLm9yZzwvYT4uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRIVVJTREFZLCBBVUcuIDIzPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPlRvYXN0bWFzdGVycyBpbiBHcmVlbiAmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+IE5vb24gdG8gMSBwLm0uLCBUaGUgQ2hhcGVsLCBHcmVlbiBDYW1wdXMsIDE4MDAgUmFiZXIgUm9hZCwgR3JlZW4uIEluZm9ybWF0aW9uOiBlbWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86dG9hc3RtYXN0ZXIua2ltLmtyYWpAZ21haWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+dG9hc3RtYXN0ZXIua2ltLmtyYWpAZ21haWwuY29tPC9hPi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+VGh1cnNkYXkgTmlnaHQgVG9hc3RtYXN0ZXJzICYjODIxMjs8L3N0cm9uZz4gNy04IHAubS4sIENsZXZlbGFuZCBDbGluaWMgQWtyb24gR2VuZXJhbCBXZWxsbmVzcyBDZW50ZXIsIDE5NDAgVG93biBQYXJrIEJsdmQuLCBHcmVlbi4gSW5mb3JtYXRpb247IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudG50b2hpby50b2FzdG1hc3RlcnNjbHVicy5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LnRudG9oaW8udG9hc3RtYXN0ZXJzY2x1YnMub3JnPC9hPi4gPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkJhdGggUmljaGZpZWxkIEtpd2FuaXMgJiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPiA2IHAubS4sIEZlbGxvd3NoaXAgSGFsbCwgMzkwMyBCcm9hZHZpZXcgUm9hZCwgUmljaGZpZWxkLiBEaW5uZXIgaXMgJDExLiBJbmZvcm1hdGlvbjogRWxsZW4gTWFydGluLCAzMzAtODE4LTk4MDkgb3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmVsbGVuQGVsbGVubWFydGluLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmVsbGVuQGVsbGVubWFydGluLmNvbTwvYT4uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkJ1c2luZXNzIE5ldHdvcmsgSW50ZXJuYXRpb25hbCwgR3JlZW4gSW5pdGlhdGl2ZSBDaGFwdGVyICYjODIxMjs8L3N0cm9uZz4gNzozMCBhLm0uLCBDb3JuZXJzdG9uZSBDaHVyY2gsIDU3OCBLaWxsaWFuIFJvYWQsIFNwcmluZ2ZpZWxkIFRvd25zaGlwLiBJbmZvcm1hdGlvbjogSmVyZW15IE1hbnRlbCwgMzMwLTU3NS03Mjg5LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5CZWFjb24gVG9hc3RtYXN0ZXJzICYjODIxMjs8L3N0cm9uZz4gTm9vbiB0byAxIHAubS4sIEFrcm9uIEJlYWNvbiBKb3VybmFsLCBzZWNvbmQtZmxvb3IgbWVldGluZyByb29tLCA0NCBFLiBFeGNoYW5nZSBTdC4sIEFrcm9uLiBJbmZvcm1hdGlvbjogVmlja3kgTmFubiwgMzMwLTYyMi0zOTYzLiA8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QnVzaW5lc3MgUmVzb3VyY2UgQ28tT3A8L3N0cm9uZz4gJiM4MjEyOyA3OjMwLTkgYS5tLiwgQWNtZSwgMzk3OSBNZWRpbmEgUm9hZCwgQWtyb24uIEluZm9ybWF0aW9uOiBNeWxlcyBMaWdodCwgMzMwLTcwMy00MDI1IG9yIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpjaG1sZW5kaW5nbWFya2V0aW5nQGdtYWlsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmNobWxlbmRpbmdtYXJrZXRpbmdAZ21haWwuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRFRU0gKFRvZ2V0aGVyIEV2ZXJ5b25lIEVhcm5zIE1vcmUpICYjODIxMjs8L3N0cm9uZz4gNy04OjMwIGEubS4sIFNpbHZlciBMYWtlIENvdW50cnkgQ2x1YiwgMTMyNSBHcmFoYW0gUm9hZCwgU2lsdmVyIExha2UuIEluZm9ybWF0aW9uOiBMb25uaWUgWW91bmcsIDMzMC03MDEtNjc5OS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QWtyb24gRXhlY3V0aXZlcyBBc3NvY2lhdGlvbiAmIzgyMTI7PC9zdHJvbmc+IDExOjMwIGEubS4gdG8gMSBwLm0uLCBTdC4gR2VvcmdlIEZlbGxvd3NoaXAgQ2VudHJlLCAzMjA0IFJpZGdld29vZCBSb2FkLCBDb3BsZXkgVG93bnNoaXAuIFJlc2VydmF0aW9ucyByZXF1aXJlZDogVGluYSBUaGVsaW4sIDMzMC0yNDctMjIwMC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QnVzaW5lc3MgTmV0d29yayBJbnRlcm5hdGlvbmFsICYjODIxMTsgQWtyb24gV2lubmluZyBFZGdlIENoYXB0ZXIgJiM4MjEyOyA8L3N0cm9uZz43IGEubS4sIEZyZWVkbWFuIENoaXJvcHJhY3RpYywgMzYyNCBXLiBNYXJrZXQgU3QuLCBGYWlybGF3bi4gSW5mb3JtYXRpb246IEpvZSBTY2FycGlubywgMzMwLTc0NS0wMDUzIG9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYm5pLW9oaW8uY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5ibmktb2hpby5jb208L2E+LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5CdXNpbmVzcyBSZXNvdXJjZSBDby1PcCA8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7IDc6MzAtOSBhLm0uLCBBY21lLCAzOTc5IE1lZGluYSBSb2FkLCBBa3Jvbi4gSW5mb3JtYXRpb246IE15bGVzIExpZ2h0LCAzMzAtNzAzLTQwMjUgb3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmNobWxlbmRpbmdtYXJrZXRpbmdAZ21haWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+Y2htbGVuZGluZ21hcmtldGluZ0BnbWFpbC5jb208L2E+LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GUklEQVksIEFVRy4gMjQ8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+QWtyb24gRG93bnRvd24gVG9hc3RtYXN0ZXJzICYjODIxMjs8L3N0cm9uZz4gTm9vbiwgVW5pdmVyc2l0eSBQYXJrIFlNQ0EsIDQ3NyBFLiBNYXJrZXQgU3QuLCBBa3Jvbi4gSW5mb3JtYXRpb246IFRvbSBTZXJsZSwgMzMwLTY3OC04OTMwLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5JbnRlcm5hdGlvbmFsIFJlZmVycmFsIE5ldHdvcmsgJiM4MjExOyBGYWlybGF3bi9Nb250cm9zZSBDaGFwdGVyICYjODIxMjs8L3N0cm9uZz4gOToxNSBhLm0uLCBGaWZ0aC1UaGlyZCBCYW5rLCAzNjQwIFcuIE1hcmtldCBTdC4sIEZhaXJsYXduLiBJbmZvcm1hdGlvbjogSmltIEtvZXdsZXIsIDMzMC02NTktMzU3OSBvciBlbWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86SVJOZ3Vlc3RAb2hpb21lZGljYWlkbGF3LmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPklSTmd1ZXN0QG9oaW9tZWRpY2FpZGxhdy5jb208L2E+LiAgPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkJ1c2luZXNzIE5ldHdvcmsgSW50ZXJuYXRpb25hbCwgQXVyb3JhIEJvcmVhbGlzIENoYXB0ZXIgJiM4MjEyOzwvc3Ryb25nPiA3OjMwIGEubS4sIENsdWIgV2FsZG9uLCA1ODUgQ291bnRyeSBDbHViIExhbmUsIEF1cm9yYS4gRGV0YWlsczogS2VpdGggU21pdGgsIDIxNi01OTUtNzkwMCBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmJuaS1vaGlvLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuYm5pLW9oaW8uY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD48ZW0+U3VibWl0IG9yIHVwZGF0ZSB5b3VyIGJ1c2luZXNzIGFzc29jaWF0aW9uJiM4MjE3O3MgbWVldGluZyBpbmZvcm1hdGlvbiBhbmQgYW5ub3VuY2VtZW50cyBhYm91dCBnZW5lcmFsLWludGVyZXN0IGJ1c2luZXNzIGV2ZW50cyB0byA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86ZHJvZXNlQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+ZHJvZXNlQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUGxlYXNlIGluY2x1ZGUgJiM4MjIwO0J1c2luZXNzIENhbGVuZGFyJiM4MjIxOyBpbiB0aGUgc3ViamVjdCBsaW5lLjwvZW0+PC9wPgo=