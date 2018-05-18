Akron-Canton to offer third flight to Chicago via American Airlines

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Published: May 18, 2018 - 2:56 PM | Updated: May 18, 2018 - 3:56 PM
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Katie Byard Beacon Journal/Ohio.com
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