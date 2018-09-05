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Amazon orders 20,000 vans to build delivery fleet
Published: September 5, 2018 - 6:58 PM | Updated: September 5, 2018 - 7:26 PM
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By Joseph Pisani

Associated Press

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