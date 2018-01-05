AP Source: Former Uber CEO Kalanick selling part of stake

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5ERVRST0lUOiBVYmVyIGNvLWZvdW5kZXIgYW5kIGZvcm1lciBDRU8gVHJhdmlzIEthbGFuaWNrIHdpbGwgc2VsbCAyOSBwZXJjZW50IG9mIGhpcyBzdGFrZSBpbiB0aGUgcmlkZS1oYWlsaW5nIHNlcnZpY2UsIGEgcGVyc29uIGJyaWVmZWQgb24gdGhlIGRlYWwgc2F5cy48L3A+CjxwPlRoZSBzYWxlIGlzIHBhcnQgb2YgYSB0cmFuc2FjdGlvbiB3aXRoIGludmVzdG9ycyB0aGF0IGluY2x1ZGVzIFNvZnRiYW5rIEdyb3VwIENvcnAuIGFuZCB3b3VsZCBicmluZyBLYWxhbmljayBhYm91dCAkMS40IGJpbGxpb24sIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgcGVyc29uLCB3aG8gYXNrZWQgbm90IHRvIGJlIGlkZW50aWZpZWQgYmVjYXVzZSB0aGUgc2FsZSB0ZXJtcyBhcmUgcHJpdmF0ZS4gS2FsYW5pY2sgaGFkIG5vdCBwcmV2aW91c2x5IHNvbGQgVWJlciBzaGFyZXMgYnV0IGRlY2lkZWQgdG8gZG8gc28gbm93IHRvIGRpdmVyc2lmeSBoaXMgaG9sZGluZ3MsIHRoZSBwZXJzb24gc2FpZC48L3A+CjxwPlViZXIgZGlkbiYjODIxNzt0IHJlc3BvbmQgdG8gYW4gZW1haWwgc2Vla2luZyBjb21tZW50LjwvcD4KPHA+SW4gdGhlIFNvZnRCYW5rIGRlYWwsIGR1ZSB0byBjbG9zZSB0aGlzIG1vbnRoLCB0aGUgSmFwYW5lc2UgdGVjaG5vbG9neSBjb25nbG9tZXJhdGUgd2lsbCBwdW1wIGFib3V0ICQ5IGJpbGxpb24gaW50byBVYmVyLCBpbmNsdWRpbmcgJDEuMjUgYmlsbGlvbiBpbiBuZXcgc2hhcmVzLiBTb2Z0QmFuayBpcyBhY3F1aXJpbmcgYWJvdXQgMTUgcGVyY2VudCBvZiBVYmVyLCB3aGlsZSBvdGhlciBpbnZlc3RvcnMgaW4gaXRzIGdyb3VwIGdldCBhcm91bmQgMyBwZXJjZW50LjwvcD4KPHA+S2FsYW5pY2ssIHdobyBwcmV2aW91c2x5IG93bmVkIGFib3V0IG9uZS10aGlyZCBvZiBVYmVyLCByZXNpZ25lZCBhcyBDRU8gbGFzdCB5ZWFyIGZvbGxvd2luZyByZXZlbGF0aW9ucyBvZiBzZXh1YWwgaGFyYXNzbWVudCBpbiB0aGUgY29tcGFueSBhbmQgdGVjaG5vbG9naWNhbCB0cmlja2VyeSBkZXNpZ25lZCB0byBoaW5kZXIgcmVndWxhdG9ycy4gU2luY2UgaGUgcmVzaWduZWQsIHRoZSBjb21wYW55IGhhcyBhY2tub3dsZWRnZWQgdGhlIGNvdmVyLXVwIG9mIGEgaGFja2luZyBhdHRhY2sgdGhhdCBzdG9sZSBwZXJzb25hbCBpbmZvcm1hdGlvbiBvZiA1NyBtaWxsaW9uIHBhc3NlbmdlcnMgYW5kIDYwMCwwMDAgZHJpdmVycy48L3A+CjxwPlRoZSBwZXJzb24gc2FpZCBLYWxhbmljayBsb3NlcyBoaXMgc3VwZXItdm90aW5nIHNoYXJlcyBhbG9uZyB3aXRoIG90aGVyIGVhcmx5IHN0YWtlaG9sZGVycyBpbiBnb3Zlcm5hbmNlIGNoYW5nZXMgdGhhdCBjYW1lIHdpdGggdGhlIFNvZnRCYW5rIGRlYWwuIFRoZSBjaGFuZ2VzIGRpbWluaXNoZXMgS2FsYW5pY2smIzgyMTc7cyByb2xlIGluIHJ1bm5pbmcgdGhlIGNvbXBhbnkgZnJvbSBoaXMgZGF5cyBhcyBDRU8uIEhlIHN0aWxsIGNvbnRyb2xzIHRocmVlIHNlYXRzIG9uIHRoZSBleHBhbmRlZCAxNy1tZW1iZXIgYm9hcmQsIGFsdGhvdWdoIGFueSBuZXcgbm9taW5lZXMgd291bGQgaGF2ZSB0byBiZSBhcHByb3ZlZCBieSBhIGJvYXJkIG1ham9yaXR5LjwvcD4KPHA+VWJlciB3YXMgdmFsdWVkIGFyb3VuZCAkNjguNSBiaWxsaW9uIGR1cmluZyBhIDIwMTYgY2FwaXRhbCBpbnZlc3RtZW50LCBidXQgdGhhdCBkcm9wcGVkIHRvIHNvbWV3aGVyZSBhYm92ZSAkNDggYmlsbGlvbiBpbiB0aGUgU29mdEJhbmsgZGVhbCBhbm5vdW5jZWQgbGFzdCB3ZWVrLjwvcD4KPHA+RGVzcGl0ZSB0aGF0LCBlYXJseSBpbnZlc3RvcnMgc3RhbmQgdG8gbWFrZSBzaWduaWZpY2FudCBnYWlucy48L3A+Cg==