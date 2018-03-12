Apple adds more ‘Texture’ to its services with magazine deal

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5TQU4gRlJBTkNJU0NPOiBBcHBsZSBoYXMgYm91Z2h0IGRpZ2l0YWwgbWFnYXppbmUgZGlzdHJpYnV0b3IgVGV4dHVyZSB0byBleHRlbmQgaXRzIHN1YnNjcmlwdGlvbiBzZXJ2aWNlcyBiZXlvbmQgbXVzaWMgYW5kIG9ubGluZSBzdG9yYWdlLjwvcD4KPHA+VGhlIGRlYWwgYW5ub3VuY2VkIE1vbmRheSBwdXRzIEFwcGxlIGluIGNvbnRyb2wgb2YgYSBzZXJ2aWNlIHRoYXQgaXMgZnJlcXVlbnRseSBkZXNjcmliZWQgYXMgYSBOZXRmbGl4IG9mIG1hZ2F6aW5lcy4gVGV4dHVyZSBvZmZlcnMgcmVhZGVycyBhY2Nlc3MgdG8gYXJ0aWNsZXMgaW4gbW9yZSB0aGFuIDIwMCBtYWdhemluZXMgZm9yICQxMCBwZXIgbW9udGgsIG11Y2ggbGlrZSBOZXRmbGl4IHNlbGxzIHVubGltaXRlZCBhY2Nlc3MgdG8gaXRzIHZpZGVvIHByb2dyYW1taW5nLjwvcD4KPHA+QnV0IFRleHR1cmUgaGFzbiYjODIxNzt0IHByb3ZlbiBhcyBwb3B1bGFyIGFzIE5ldGZsaXgsIHdoaWNoIGJvYXN0cyA1NSBtaWxsaW9uIHN1YnNjcmliZXJzIGluIHRoZSBVLlMuIGFsb25lLiBUZXh0dXJlIGhhc24mIzgyMTc7dCBzcGVjaWZpZWQgaG93IG1hbnkgc3Vic2NyaWJlcnMgaXQgaGFzLCBidXQgQ0VPIEpvaG4gTG91Z2hsaW4gc2FpZCB0aGUgbnVtYmVyIHJhbmdlZCBpbiB0aGUgJiM4MjIwO2h1bmRyZWRzIG9mIHRob3VzYW5kcyYjODIyMTsgZHVyaW5nIGEgMjAxNiBpbnRlcnZpZXcgLjwvcD4KPHA+QXBwbGUgZGlkbiYjODIxNzt0IGRpc2Nsb3NlIGhvdyBtdWNoIGl0IHBhaWQgZm9yIFRleHR1cmUuIFRoZSBtYWdhemluZSBkaXN0cmlidXRvciBoYWQgYmVlbiBvd25lZCBieSBpbnZlc3RvcnMgdGhhdCBpbmNsdWRlZCBDb25kJiMyMzM7IE5hc3QsIEhlYXJzdCwgTWVyZWRpdGggYW5kIFJvZ2VycyBNZWRpYS48L3A+Cg==