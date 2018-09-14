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Ask Brianna: Spend money guilt-free — even with student loans
Published: September 14, 2018 - 6:05 PM

By Brianna McGurran

NerdWallet columnist

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