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Auto review: How do subcompact crossovers Hyundai Kona and Ford EcoSport compare?
Published: June 29, 2018 - 7:31 PM | Updated: June 29, 2018 - 8:23 PM
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By Mark Takahashi

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