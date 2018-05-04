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Backup plan for all vehicles: Rearview technology, now required, is expected to save lives
Published: May 4, 2018 - 6:34 PM | Updated: May 4, 2018 - 6:35 PM
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By Jaclyn Cosgrove
Los Angeles Times
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