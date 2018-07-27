Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Bad week in social media gets worse; Twitter hammered
Published: July 27, 2018 - 8:06 PM | Updated: July 27, 2018 - 9:17 PM
Full Screen Linked Image

By Barbara Ortutay

Associated Press

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Porn star’s lawyer says 3 more women allege payoffs by Trump team July 27th, 2018 8:48 PM
Battle of the compacts: How Honda Civic and Volkswagen Jetta compare July 27th, 2018 8:29 PM
Bad week in social media gets worse; Twitter hammered July 27th, 2018 8:06 PM
Goodyear shares rise on second quarter results July 27th, 2018 7:58 PM

THE LATEST

Browns coach Hue Jackson says he hopes Jabrill Peppers returns from groin injury ‘in the next week’ July 27th, 2018 8:44 PM
Goodyear shares rise on second quarter results July 27th, 2018 7:58 PM
Browns continue to explore signing Dez Bryant on same day they visit Bashaud Breeland, work out Adam Jones July 27th, 2018 7:55 PM
Greater Akron Chamber names its 2018 ‘30 for the Future’ recipients July 27th, 2018 6:15 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal