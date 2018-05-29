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Bayer selling $9B in ag business ahead of Monsanto merger
Published: May 29, 2018 - 4:18 PM

Marcy Gordon

Associated Press

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