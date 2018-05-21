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Akron council looks to build up law to help tear down blighted, abandoned commercial sites in the city
Published: May 21, 2018 - 6:29 PM
By Jim Mackinnon
Beacon Journal/Ohio.com
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