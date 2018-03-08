Akron’s Main Street project gets $8 million federal grant

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Ba3JvbiBpcyBnZXR0aW5nIGFuICQ4IG1pbGxpb24gZmVkZXJhbCBncmFudCB0aGF0IHdpbGwgaGVscCBwYXkgdG8gc2lnbmlmaWNhbnRseSByZXNoYXBlIHBhcnQgb2YgdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBkb3dudG93bi48L3A+CjxwPlRoZSBtb25leSwgYSBUcmFuc3BvcnRhdGlvbiBJbmZyYXN0cnVjdHVyZSBHZW5lcmF0aW5nIEVjb25vbWljIFJlY292ZXJ5LCBvciBUSUdFUiBncmFudCwgd2lsbCBiZSB1c2VkIHRvIGNvbnN0cnVjdCB0aGUgc2Vjb25kIHBoYXNlIG9mIHRoZSBNYWluIFN0cmVldCBQcm9tZW5hZGUgcHJvamVjdCBhcyBwYXJ0IG9mIGFuIGFtYml0aW91cyBwbGFuIHRvIHJlbm92YXRlIEFrcm9uJiM4MjE3O3MgTWFpbiBTdHJlZXQgY29ycmlkb3IuIDwvcD4KPHA+VGhlIGFubm91bmNlbWVudCB3YXMgbWFkZSBieSBVLlMuIFJlcC4gVGltIFJ5YW4sIEQtTmlsZXMgYW5kIFUuUy4gU2VuLiBTaGVycm9kIEJyb3duLCBELU9oaW8uPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhpcyBncmFudCB3aWxsIGFsbG93IHVzIHRvIHJlYWxpemUgdGhlIHZpc2lvbiBvZiB0aGUgcmVjZW50bHkgY29tcGxldGVkIGRvd250b3duIHJlZGV2ZWxvcG1lbnQgcGxhbiBvZiBjb25uZWN0aW5nIG5vZGVzIG9mIGFjdGl2aXR5IGFsbCB0aGUgd2F5IHVwIHRvIGFuZCBpbmNsdWRpbmcgdGhlIE5vcnRoc2lkZSBEaXN0cmljdCwmIzgyMjE7IE1heW9yIERhbiBIb3JyaWdhbiBzYWlkIGluIGEgcHJlcGFyZWQgc3RhdGVtZW50LiAmIzgyMjA7T25jZSBjb21wbGV0ZWQsIHRoZSByZXZpdGFsaXplZCBkb3dudG93biBwcm9tZW5hZGUgd2lsbCB3ZWxjb21lIHdvcmtlcnMsIHBlZGVzdHJpYW5zLCBhcnRpc3RzLCBidXNpbmVzcyBvd25lcnMsIGFuZCBpbm5vdmF0b3JzIHRvIG91ciBncmVhdCBjaXR5IGFuZCBlbmFibGUgdXMgdG8gYnJlYXRoZSBuZXcgbGlmZSBpbnRvIG91ciB1cmJhbiBjb3JlIGFuZCBvdXIgbmVpZ2hib3Job29kcy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5UaGUgdG90YWwgY29zdCBvZiB0aGUgTWFpbiBTdHJlZXQgcHJvamVjdCB3YXMgZXN0aW1hdGVkIGxhc3QgeWVhciBhdCAkMjYuNyBtaWxsaW9uLjwvcD4KPHA+Qm90aCBCcm93biBhbmQgUnlhbiB1cmdlZCB0aGUgZmVkZXJhbCBEZXBhcnRtZW50IG9mIFRyYW5zcG9ydGF0aW9uIGxhc3QgeWVhciB0byBzdXBwb3J0IHRoZSBzZWNvbmQgcGhhc2Ugb2YgdGhlIEFrcm9uIHByb2plY3QuPC9wPgo8cD5USUdFUiBncmFudHMgc3VwcG9ydCByb2FkLCByYWlsLCB0cmFuc2l0IGFuZCBwb3J0IHByb2plY3RzIHRoYXQgYWNjb21wbGlzaCBjcml0aWNhbCBuYXRpb25hbCBvYmplY3RpdmVzLjwvcD4KPHA+UnlhbiBoZWxwZWQgc2VjdXJlIGEgJDUgbWlsbGlvbiBmZWRlcmFsIGdyYW50IGluIDIwMTYgdG8gY29tcGxldGUgdGhlIGZpcnN0IHBoYXNlIG9mIHRoZSBwcm9qZWN0LjwvcD4K