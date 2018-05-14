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Bill Albrecht named publisher of Akron Beacon Journal/Ohio.com as GateHouse Media era begins
Published: May 14, 2018 - 11:15 AM
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By Jim Mackinnon
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