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B&W cuts 51 jobs in Barberton, Copley
Published: June 28, 2018 - 2:50 PM | Updated: June 28, 2018 - 3:04 PM
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By Jim Mackinnon

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