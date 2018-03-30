Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
California judge rules that coffee requires cancer warning
Published: March 30, 2018 - 9:42 AM
Full Screen Linked Image
By Brian Melley
Associated Press
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

California judge rules that coffee requires cancer warning Updated March 30th, 2018 9:42 AM
R. Shea Brewing signs lease for new production brewery, restaurant March 29th, 2018 8:26 PM
Trump’s speech, while short on specifics, gets mainly thumbs-up from largely union audience March 29th, 2018 8:25 PM
Airlines post better on-time record in latest U.S. report March 29th, 2018 7:30 PM

THE LATEST

Ohio woman gets lengthy sentence for trafficking daughters Updated March 30th, 2018 10:51 AM
Coach Tyronn Lue hopes to rejoin Cavs as an observer Friday against Pelicans Today March 30th, 2018 10:34 AM
California judge rules that coffee requires cancer warning Updated March 30th, 2018 9:42 AM
Fox’s Laura Ingraham gets quick pushback for school shooting tweet Updated March 30th, 2018 9:17 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal