Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Canton-based U.S. Acute Care Solutions CEO moves to chairman, names new CEO
Published: April 23, 2018 - 9:01 AM | Updated: April 23, 2018 - 9:41 AM
Full Screen Linked Image
By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

This Week in Court: Sentencing in dirt-bike shooting death case, hearing on death penalty motions in fatal fire case Today April 23rd, 2018 9:28 AM
Canton-based U.S. Acute Care Solutions CEO moves to chairman, names new CEO Today April 23rd, 2018 9:41 AM
Denzel Ward’s resilience has guided journey from Nordonia High School to Ohio State to NFL Draft, where Browns could be match Today April 23rd, 2018 8:20 AM
Cavaliers 104, Pacers 100: Kyle Korver, LeBron James lead Cavs to win that ties series April 22nd, 2018 11:35 PM

THE LATEST

Hudson hires firm to design renovations for City Hall Updated April 23rd, 2018 9:37 AM
Royal baby: It’s a boy for Kate on England’s national day Today April 23rd, 2018 9:37 AM
This Week in Court: Sentencing in dirt-bike shooting death case, hearing on death penalty motions in fatal fire case Today April 23rd, 2018 9:28 AM
Canton-based U.S. Acute Care Solutions CEO moves to chairman, names new CEO Today April 23rd, 2018 9:41 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal