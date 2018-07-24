Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
County jobless rate rises even as number of people employed improves
Published: July 24, 2018 - 6:56 PM | Updated: July 24, 2018 - 7:19 PM

By Jim Mackinnon

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Three Portage cities and the county sue opioid makers and distributors July 24th, 2018 7:39 PM
Japan’s declutter queen Marie Kondo expands her empire July 24th, 2018 7:10 PM
County jobless rate rises even as number of people employed improves July 24th, 2018 6:56 PM
As Harley looks abroad to juice sales, tariffs hit home July 24th, 2018 6:42 PM

THE LATEST

Three Portage cities and the county sue opioid makers and distributors Updated July 24th, 2018 7:39 PM
County jobless rate rises even as number of people employed improves Today July 24th, 2018 7:19 PM
Housing the homeless a challenge as authorities move to shutter tent city Updated July 24th, 2018 6:20 PM
Dam bursts in Laos, sweeping hundreds of people, houses away Updated July 24th, 2018 6:06 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal