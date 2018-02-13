Diebold Nixdorf shares fall as ATM maker reports loss for quarter, full year

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5CZWFjb24gSm91cm5hbC9PaGlvLmNvbTwvcD4KPHA+RGllYm9sZCBOaXhkb3JmIHJlcG9ydGVkIGl0IGxvc3QgbW9uZXkgZm9yIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciBhbmQgZm9yIGl0cyBmdWxsIGZpc2NhbCBmdWxsIHllYXIgZXZlbiBhcyByZXZlbnVlIGluY3JlYXNlZC48L3A+CjxwPlRoZSBjb21wYW55IHNhaWQgaXQgZXhwZWN0cyBhIHNtYWxsZXIgYW5udWFsIGxvc3MgZm9yIHRoZSAyMDE4IGZpc2NhbCB5ZWFyLCB3aXRoIHJldmVudWUgc3RheWluZyBmbGF0LjwvcD4KPHA+VGhlIEdyZWVuIEFUTSBtYWtlciBhbmQgZmluYW5jaWFsIHNvZnR3YXJlIHNlcnZpY2VzIGZpcm0gcmVwb3J0ZWQgYSBmb3VydGggcXVhcnRlciBsb3NzIG9mICQxMDguMyBtaWxsaW9uLCBvciAkMS40MyBhIHNoYXJlLCBvbiByZXZlbnVlIG9mICQxLjI1IGJpbGxpb24gZm9yIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciBlbmRpbmcgRGVjLiAzMS4gVGhhdCBjb21wYXJlcyB0byBhIGxvc3Mgb2YgJDc3LjggbWlsbGlvbiwgb3IgJDEuMDQgYSBzaGFyZSwgb24gcmV2ZW51ZSBvZiAkMS4yNCBiaWxsaW9uIGEgeWVhciBhZ28uIDwvcD4KPHA+VGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyIGluY2x1ZGVkIGEgb25lLXRpbWUgY2hhcmdlIG9mIGFib3V0ICQ5NSBtaWxsaW9uIGJlY2F1c2Ugb2YgcmVjZW50IFUuUy4gdGF4IHJlZm9ybS4gVGhlIGNvbXBhbnkgaGFkIHBvc2l0aXZlIGFkanVzdGVkIGVhcm5pbmdzIHBlciBzaGFyZSBvZiA0MCBjZW50cyBmb3IgdGhlIHF1YXJ0ZXIuPC9wPgo8cD5Gb3IgdGhlIGZ1bGwgeWVhciwgRGllYm9sZCBOaXhkb3JmIHJlcG9ydGVkIGl0IGxvc3QgJDIzMy4xIG1pbGxpb24sIG9yICQzLjA5IGEgc2hhcmUsIG9uIHJldmVudWUgb2YgJDQuNiBiaWxsaW9uLiBUaGF0IGNvbXBhcmVzIHRvIGEgbG9zcyBvZiAkMzMgbWlsbGlvbiwgb3IgNDggY2VudHMgcGVyIHNoYXJlLCBvbiByZXZlbnVlIG9mICQzLjMgYmlsbGlvbiBmb3IgZmlzY2FsIDIwMTYuPC9wPgo8cD5EaWVib2xkIHNhaWQgaXQgaGFkIHBvc2l0aXZlIGFkanVzdGVkIGVhcm5pbmdzIG9mICQxLjEzIHBlciBzaGFyZSBmb3IgdGhlIGZ1bGwgeWVhci48L3A+CjxwPkZvciAyMDE4LCBEaWVib2xkIE5peGRvcmYgc2FpZCBpdCBleHBlY3RzIHRvIGxvc2UgJDQwIG1pbGxpb24gdG8gJDY1IG1pbGxpb24sIG9yIDUwIHRvIDgwIGNlbnRzIHBlciBzaGFyZSwgb24gcmV2ZW51ZSBvZiAkNC41IGJpbGxpb24gdG8gJDQuNyBiaWxsaW9uLiBBZGp1c3RlZCBlYXJuaW5ncyBhcmUgZXhwZWN0ZWQgdG8gc2hvdyBhIHByb2ZpdCBvZiAkMSB0byAkMS4zMCBhIHNoYXJlLjwvcD4KPHA+U2hhcmVzIHdlcmUgZG93biA0NSBjZW50cywgb3IgMy4xIHBlcmNlbnQsIHRvICQxNC4xMCBhcyBvZiAzOjA3IHAubS4gU2hhcmVzIGFyZSBkb3duIDE0LjEgcGVyY2VudCBzaW5jZSBKYW4uIDEgYW5kIGFyZSBkb3duIDQ4LjQgcGVyY2VudCBmcm9tIGEgeWVhciBhZ28uPC9wPgo8cD5Db21wYW55IGV4ZWN1dGl2ZXMgc2FpZCBpbiBhIGNvbmZlcmVuY2UgY2FsbCB3aXRoIGluZHVzdHJ5IGFuYWx5c3RzIHRoYXQgRGllYm9sZCBOaXhkb3JmIHdhcyBleHBlcmllbmNpbmcgJiM4MjIwO2NoYWxsZW5nZWQgaGFyZHdhcmUgc2FsZXMmIzgyMjE7IG9mIGl0cyBBVE1zLCB3aGlsZSBtYWludGVuYW5jZSwgc2VydmljZSBhbmQgc29mdHdhcmUgc2FsZXMgd2VyZSB1cC4gPC9wPgo8cD5UaGUgY29tcGFueSBoYXMgcmVkdWNlZCBpdHMgYW5udWFsIEFUTSBnbG9iYWwgbWFudWZhY3R1cmluZyBjYXBhY2l0eSBmcm9tIDE4MCwwMDAgdW5pdHMgdG8gMTAwLDAwMCB1bml0cywgdGhleSBzYWlkLiBUaGUgY29tcGFueSBhbHNvIHN0cmVhbWxpbmVkIEFUTSBtb2RlbHMgYnkgbW9yZSB0aGFuIDUwIHBlcmNlbnQsIHRoZXkgc2FpZC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtPdXIgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIgcmVzdWx0cyB3ZXJlIGluLWxpbmUgd2l0aCBleHBlY3RhdGlvbnMsJiM4MjIxOyBDaHJpc3RvcGhlciBBLiBDaGFwbWFuLCBpbnRlcmltIGNvLUNFTyBhbmQgY2hpZWYgZmluYW5jaWFsIG9mZmljZXIsIERpZWJvbGQgTml4ZG9yZiwgc2FpZCBpbiBhIG5ld3MgcmVsZWFzZS4gJiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIGVuY291cmFnZWQgYnkgdGhlIGNvbnRpbnVlZCBncm93dGggaW4gc2VydmljZXMgYW5kIHNvZnR3YXJlIHJldmVudWUuICBIb3dldmVyLCB0aGUgaGFyZHdhcmUgYnVzaW5lc3MgY29udGludWVzIHRvIGJlIHVuZGVyIHByZXNzdXJlIGluIHRoZSBiYW5raW5nIG1hcmtldC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5KdWVyZ2VuIFd1bnJhbSwgaW50ZXJpbSBjby1DRU8gYW5kIGNoaWVmIG9wZXJhdGluZyBvZmZpY2VyLCBzYWlkIHRoZSBjb21wYW55IHdhcyBlbmNvdXJhZ2VkIGJ5IHRoZSBjb250aW51ZWQgc3RyZW5ndGggb2YgaXRzIHJldGFpbCBidXNpbmVzcy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGUgY29tcGFueSBpcyBhbHNvIGV4cGVyaWVuY2luZyBzb2xpZCBkZW1hbmQgZm9yIHNlcnZpY2VzIGFuZCBzb2Z0d2FyZSwgYXMgd2UgZXhwYW5kIG91ciBsZWFkZXJzaGlwIHBvc2l0aW9uIGluIHRob3NlIGFyZWFzLCYjODIyMTsgV3VucmFtIHNhaWQuPC9wPgo=