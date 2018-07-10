Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Exelon Generation agrees to pay $140 million for FirstEnergy Solutions contracts
Published: July 10, 2018 - 4:05 PM | Updated: July 10, 2018 - 4:15 PM
Full Screen Linked Image

By Jim Mackinnon

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

World’s biggest self-driving-vehicle test track to open in Ohio this year Updated July 10th, 2018 1:24 PM
Trump’s pick for justice is a Rich Cordray campaign donor Today July 10th, 2018 4:35 PM
Things You Need to Know: Drake has 7 of the Top 10 songs on Billboard Hot 100 chart July 9th, 2018 10:57 PM
National news briefs: House panel subpoenas ex-FBI lawyer Page for interview July 9th, 2018 10:46 PM

THE LATEST

Death toll rises in weekend shooting rampage Today July 10th, 2018 4:34 PM
Exelon Generation agrees to pay $140 million for FirstEnergy Solutions contracts Today July 10th, 2018 4:15 PM
Defunct Canton brew equipment maker owners and creditors have their say in court Today July 10th, 2018 3:44 PM
Medical marijuana business springing up in Portage County Updated July 10th, 2018 2:50 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal