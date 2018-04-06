Fed Chairman Jerome Powell offers sunny view of U.S. economy

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Federal Reserve Chairman Jerome Powell speaks before the Economic Club of Chicago Friday in Chicago. (AP Photo/Charles Rex Arbogast)
By Martin Crutsinger and Don Babwin
Associated Press
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