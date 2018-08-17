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First owner of Ford Mustang held on to car for decades
Published: August 17, 2018 - 7:59 PM | Updated: August 17, 2018 - 8:23 PM
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By Phoebe Wall Howard

Detroit Free Press

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