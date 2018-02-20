FirstEnergy quarterly, full-year losses improve from a year ago

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Published: February 20, 2018 - 5:30 PM | Updated: February 20, 2018 - 8:46 PM
Beacon Journal/Ohio.com
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