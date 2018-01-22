Ohio.com / Business / Breaking News Business / FirstEnergy shares soar after Akron utility gets $2.5 billion capital infusion
Published: January 22, 2018 - 10:20 AM | Updated: January 22, 2018 - 3:07 PM
-
Image 1 of 1
By Jim Mackinnon
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5GaXJzdEVuZXJneSBDb3JwLiBpcyBnZXR0aW5nIGEgJDIuNSBiaWxsaW9uIGluZnVzaW9uIG9mIGNhcGl0YWwgdGhhdCB0aGUgdXRpbGl0eSBzYXlzIHJlZHVjZXMgZGVidCBhbmQgc3RyZW5ndGhlbnMgaXRzIHBvc2l0aW9uaW5nIGludG8gYmVjb21pbmcgYSBmdWxseSByZWd1bGF0ZWQgdXRpbGl0eS48L3A+CjxwPlRoZSBpbnZlc3RtZW50IGludm9sdmVzIHByaXZhdGUgZXF1aXR5IGZpcm1zIHRoYXQgaGF2ZSBib3VnaHQgYSBjb21iaW5hdGlvbiBvZiBwcmVmZXJyZWQgY29udmVydGlibGUgc3RvY2sgYW5kIHJlZ3VsYXIgc2hhcmVzLjwvcD4KPHA+VGhlIGludmVzdG1lbnQgZG9lcyBub3QgaW5jbHVkZSBGaXJzdEVuZXJneSBTb2x1dGlvbnMsIHRoZSBmaW5hbmNpYWxseSB0cm91YmxlZCwgbm9uLXJlZ3VsYXRlZCBnZW5lcmF0aW9uIGFybSBvZiB0aGUgJDE0LjUgYmlsbGlvbiBBa3JvbiBjb21wYW55LjwvcD4KPHA+QnV0IHRoZSBlcXVpdHkgaW5mdXNpb24gd2lsbCBoZWxwIEZpcnN0RW5lcmd5IGFjY29tbW9kYXRlIGFueSByZXN0cnVjdHVyaW5nIHRoYXQgRmlyc3RFbmVyZ3kgU29sdXRpb25zIG1heSBkbywgb25lIG9mIHRoZSBBa3JvbiB1dGlsaXR5JiM4MjE3O3MgdG9wIGV4ZWN1dGl2ZXMgc2FpZC4gKFByZXZpb3VzbHkgZGlzY3Vzc2VkIG9wdGlvbnMgZm9yIHN1YnNpZGlhcnkgRmlyc3RFbmVyZ3kgU29sdXRpb25zIGhhdmUgaW5jbHVkZWQgYmVpbmcgc3B1biBvZmYgYW5kIGFsc28gZmlsaW5nIGZvciBDaGFwdGVyIDExIGJhbmtydXB0Y3kgZmlsaW5nIHRvIHJlb3JnYW5pemUgaXRzIGhlYXZ5IGRlYnQuKTwvcD4KPHA+SW4gYSBwcmVzcyByZWxlYXNlLCBGaXJzdEVuZXJneSBjYWxsZWQgdGhlIGluZnVzaW9uICYjODIyMDt0cmFuc2Zvcm1hdGlvbmFsLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkZpcnN0RW5lcmd5IHNoYXJlcyBzb2FyZWQgb24gdGhlIG5ld3MsIHdoaWNoIHdhcyBhbm5vdW5jZWQgcHJpb3IgdG8gdGhlIHN0b2NrIG1hcmtldCBvcGVuaW5nIE1vbmRheS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtXZSBhcmUgcGxlYXNlZCB0aGF0IHRoZXNlIHByZW1pZXIgaW52ZXN0b3JzIGFyZSBkZW1vbnN0cmF0aW5nIGNvbmZpZGVuY2UgaW4gb3VyIHBsYW4gdG8gdHJhbnNmb3JtIEZpcnN0RW5lcmd5IGludG8gYSBmdWxseSByZWd1bGF0ZWQgdXRpbGl0eSwmIzgyMjE7IENoYXJsZXMgRS4gSm9uZXMsIEZpcnN0RW5lcmd5IHByZXNpZGVudCBhbmQgY2hpZWYgZXhlY3V0aXZlIG9mZmljZXIsIHNhaWQgaW4gYSBuZXdzIHJlbGVhc2UuICA8L3A+CjxwPlRoZSBwbGFuIHN0cmVuZ3RoZW5zIEZpcnN0RW5lcmd5IGFuZCBpcyBhIHBvc2l0aXZlIGRldmVsb3BtZW50IGZvciB0aGUgY29tcGFueSwgaXRzIGludmVzdG9ycyBhbmQgdGhlIGNvbW11bml0eSwgc2FpZCBKaW0gUGVhcnNvbiwgY2hpZWYgZmluYW5jaWFsIG9mZmljZXIuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SXQgd2lsbCBiZSBhIGJhc2lzIGZvciBmdXR1cmUgZ3Jvd3RoLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgbG9vayBhdCB0aGlzIGFzIGEgdmVyeSBwb3NpdGl2ZSBkZXZlbG9wbWVudCBmb3IgRmlyc3RFbmVyZ3kuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+SW52ZXN0b3JzIHRob3VnaHQgc28sIHRvby4gRmlyc3RFbmVyZ3kgc2hhcmVzIHdlcmUgdXAgJDMuNDYsIG9yIDExLjggcGVyY2VudCB0byAkMzIuODYgYXMgb2YgMjoxOSBwLm0uIGluIGhlYXZ5IHRyYWRpbmcuIFNoYXJlcyB3ZXJlIGFzIGhpZ2ggYXMgJDM0LjEzIGluIHRyYWRpbmcgZWFybGllciBpbiB0aGUgZGF5LiBTaGFyZXMgYXJlIHVwIDcuNCBwZXJjZW50IHNpbmNlIEphbi4gMSBhbmQgYXJlIHVwIDkuNSBwZXJjZW50IGZyb20gYSB5ZWFyIGFnby48L3A+CjxwPkZpcnN0RW5lcmd5IHNhaWQgaXQgd2lsbCB1c2UgJDc1MCBtaWxsaW9uIG9mIHRoZSBwcm9jZWVkcyB0byBmdW5kIGl0cyBwZW5zaW9uIHBsYW4sIG9uIHRvcCBvZiBhICQ1MDAgbWlsbGlvbiBjb250cmlidXRpb24gaXQgbWFkZSBvbiBKYW4uIDUuIEl0IHdpbGwgdXNlICQxLjQ1IGJpbGxpb24gdG8gcGF5IG9mZiBkZWJ0LiA8L3A+CjxwPkFuIGFkZGl0aW9uYWwgJDI1MCBtaWxsaW9uIHRvICQzMDAgbWlsbGlvbiB3aWxsIGJlIGF2YWlsYWJsZSBmb3IgZ2VuZXJhbCBjb3Jwb3JhdGUgcHVycG9zZXMuIEZpcnN0RW5lcmd5IHNhaWQgaXQgYW50aWNpcGF0ZXMgdXNpbmcgcHJvY2VlZHMgZm9yIGluZnJhc3RydWN0dXJlIGltcHJvdmVtZW50cyB0byBpdHMgdHJhbnNtaXNzaW9uIG5ldHdvcmtzIGluIE9oaW8gYW5kIE5ldyBKZXJzZXksIHdoaWNoIHdvdWxkIGFsc28gYWRkIHRvIGVhcm5pbmdzIGdyb3d0aC48L3A+CjxwPkludmVzdG1lbnQgZmlybXMgRWxsaW90dCBNYW5hZ2VtZW50IENvcnAsIEJsdWVzY2FwZSwgR0lDIGFuZCBaaW1tZXIgUGFydG5lcnMgaGF2ZSBib3VnaHQgJDEuNjIgYmlsbGlvbiBpbiBtYW5kYXRvcnkgY29udmVydGlibGUgcHJlZmVycmVkIGVxdWl0eSBhbmQgJDg1MCBtaWxsaW9uIGluIEZpcnN0RW5lcmd5IGNvbW1vbiBzdG9jay48L3A+CjxwPiYjODIyMDtFbGxpb3R0IGFuZCBCbHVlc2NhcGUgaGF2ZSBwcm92ZW4gdmFsdWUtYWRkZWQgZXhwZXJ0aXNlIGFuZCBpbnZlc3RtZW50IGFjdW1lbiBpbiBwb3dlciBhbmQgdXRpbGl0eSByZXN0cnVjdHVyaW5ncywmIzgyMjE7IEpvbmVzIHNhaWQuICAmIzgyMjA7VGhpcyBpbnZlc3RtZW50IHdpbGwgZW5hYmxlIHVzIHRvIGFjY2VsZXJhdGUgRmlyc3RFbmVyZ3kmIzgyMTc7cyBncm93dGggYW5kIGluZnJhc3RydWN0dXJlIGltcHJvdmVtZW50IHBsYW5zIGZvciBvdXIgdHJhbnNtaXNzaW9uIGFuZCBkaXN0cmlidXRpb24gYnVzaW5lc3MsIHdoaWNoIHdpbGwgYmVuZWZpdCBvdXIgc2l4IG1pbGxpb24gY3VzdG9tZXJzLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlBlYXJzb24gZGVzY3JpYmVkIHRoZSBmaXJtcyBhcyBsb25nLXRlcm0gaW52ZXN0b3JzIGFuZCwgaW4gc29tZSBjYXNlcywgaGFkIGFscmVhZHkgb3duZWQgc2hhcmVzIGluIEZpcnN0RW5lcmd5LjwvcD4KPHA+QWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBpbnZlc3RtZW50IHRlcm1zLCB0aGUgY29udmVydGlibGUgcHJlZmVycmVkIHNoYXJlcyBjYW4gYmUgY29udmVydGVkIGludG8gcmVndWxhciBGaXJzdEVuZXJneSBzaGFyZXMgaW4gc2l4IG1vbnRocyAmIzgyMTE7IGFuZCBtdXN0IGJlIGNvbnZlcnRlZCBpbnRvIEZpcnN0RW5lcmd5IGNvbW1vbiBzaGFyZXMgYnkgdGhlIGVuZCBvZiAxOCBtb250aHMuPC9wPgo8cD5UaGUgZW5kIHJlc3VsdCB3aWxsIGJlIHRoYXQgdGhlIGVxdWl0eSBwYXJ0bmVycyB3aWxsIG93biBhYm91dCA4OSBtaWxsaW9uIHNoYXJlcyBpbiBGaXJzdEVuZXJneSwgb3IgMTYgdG8gMTcgcGVyY2VudCBvZiB0aGUgY29tcGFueSwgUGVhcnNvbiBzYWlkLjwvcD4KPHA+RGlzY3Vzc2lvbnMgd2l0aCB0aGUgZmlybXMgYmVnYW4gZm91ciB0byBzaXggbW9udGhzIGFnbywgaGUgc2FpZC48L3A+CjxwPlRoZSBlcXVpdHkgZmlybXMgYXJlIG5vdCBnZXR0aW5nIGFueSBib2FyZCBzZWF0cyBvciBnb3Zlcm5hbmNlIGFzIHBhcnQgb2YgdGhlIGludmVzdG1lbnQsIFBlYXJzb24gc2FpZC4gSW5zdGVhZCwgdGhlIGVxdWl0eSBmaXJtcyBhcmUgYnV5aW5nIHRoZSBzaGFyZXMgdG8gaGVscCBGaXJzdEVuZXJneSBtb3ZlIHRvIGJlY29taW5nIGEgcHVyZS1wbGF5IHJlZ3VsYXRlZCB1dGlsaXR5LCBoZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoZXkgd2FudCB0byBwcm92aWRlIGNhcGl0YWwgdG8gYSBidXNpbmVzcyB0aGF0IHRoZXkgZmVlbCBpcyB1bmRlcnZhbHVlZCwmIzgyMjE7IFBlYXJzb24gc2FpZC48L3A+CjxwPkluZHVzdHJ5IGFuYWx5c3QgQ2hyaXN0b3BoZXIgTXVpciBvZiBOZXcgWW9yayBpbnZlc3RtZW50IHJlc2VhcmNoIGZpcm0gQ0ZSQSBoYWQgcG9zaXRpdmUgdGhpbmdzIHRvIHNheSBhYm91dCBGaXJzdEVuZXJneSBpbiBhIG5vdGUgdG8gY2xpZW50cyBNb25kYXkuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2UgYmVsaWV2ZSB0aGUgaW52ZXN0bWVudCBzaWduYWxzIGNvbmZpZGVuY2UgaW4gW0ZpcnN0RW5lcmd5JiM4MjE3O3NdIGdyb3d0aCBwcm9zcGVjdHMsJiM4MjIxOyBNdWlyIHNhaWQuPC9wPgo8cD5CZWNvbWluZyBhIGZ1bGx5IHJlZ3VsYXRlZCB1dGlsaXR5IGFnYWluICYjODIxMTsgRmlyc3RFbmVyZ3kmIzgyMTc7cyBzdGF0dXMgcHJpb3IgdG8gT2hpbyYjODIxNztzIDE5OTkgZWxlY3RyaWMgdXRpbGl0eSBkZXJlZ3VsYXRpb24gaW5pdGlhdGl2ZSAmIzgyMTE7IG1lYW5zIHRoYXQgZ292ZXJubWVudCB3aWxsIHNldCBwcmljZXMsIG5vdCBjb21wZXRpdGl2ZSBtYXJrZXRzLjwvcD4KPHA+Rmlyc3RFbmVyZ3kgaGFkIHByZXZpb3VzbHkgc2FpZCBpdCBwbGFubmVkIHRvIGlzc3VlIHVwIHRvICQxLjUgYmlsbGlvbiBpbiBuZXcgZXF1aXR5IHRocm91Z2ggMjAxOS4gV2l0aCB0aGlzIGxhdGVzdCBwcm9ncmFtLCBGaXJzdEVuZXJneSBzYWlkIGl0IGRvZXMgbm90IHNlZSB0aGUgbmVlZCB0byBpc3N1ZSBhZGRpdGlvbmFsIGVxdWl0eSB0aHJvdWdoIHRoZSBlbmQgb2YgMjAyMCBvdGhlciB0aGFuIGZvciBzdG9jayBpbnZlc3RtZW50IHBsYW5zIGFuZCBlbXBsb3llZSBiZW5lZml0cy48L3A+CjxwPlRoZSBjb21wYW55IGFsc28gaGFzIGNyZWF0ZWQgd2hhdCBpdCBjYWxscyB0aGUgUmVzdHJ1Y3R1cmluZyBXb3JraW5nIEdyb3VwIGFzIHBhcnQgb2YgaXRzIHBsYW4gdG8gZXhpdCB0aGUgY29tcGV0aXRpdmUgZ2VuZXJhdGlvbiBidXNpbmVzcyBhbmQgYmVjb21lIGEgZnVsbHkgcmVndWxhdGVkIHV0aWxpdHkuPC9wPgo8cD5BY2NvcmRpbmcgdG8gYSBmaWxpbmcgd2l0aCB0aGUgU2VjdXJpdGllcyBhbmQgRXhjaGFuZ2UgQ29tbWlzc2lvbiwgdGhlIGdyb3VwIHdpbGwgbWVldCBhbmQgcHJvdmlkZSBhZHZpc29yeS1vbmx5IHJlY29tbWVuZGF0aW9ucywgc3VnZ2VzdGlvbnMgYW5kIGFkdmljZSB0byB0aGUgY29tcGFueSBtYW5hZ2VtZW50IHJlZ2FyZGluZyB0aGUgcmVzdHJ1Y3R1cmluZyBvZiBGaXJzdEVuZXJneSBTb2x1dGlvbnMgYW5kIEZpcnN0RW5lcmd5JiM4MjE3O3MgcGFydGljaXBhdGlvbiBpbiBhbnkgcmVzdHJ1Y3R1cmluZy48L3A+CjxwPk1lbWJlcnMgb2YgdGhlIFJlc3RydWN0dXJpbmcgV29ya2luZyBHcm91cCBpbmNsdWRlIFBlYXJzb247IExlaWxhIFZlc3BvbGksIEZpcnN0RW5lcmd5JiM4MjE3O3MgY2hpZWYgbGVnYWwgb2ZmaWNlcjsgR2FyeSBCZW56LCBzZW5pb3IgdmljZSBwcmVzaWRlbnQgb2Ygc3RyYXRlZ3k7IEMuIEpvaG4gV2lsZGVyLCBCbHVlc2NhcGUgZXhlY3V0aXZlIGNoYWlybWFuOyBhbmQgQW50aG9ueSBIb3J0b24sIENGTyBvZiBFbmVyZ3kgRnV0dXJlIEhvbGRpbmdzIENvcnAuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhpcyBtZWFuaW5nZnVsIGVxdWl0eSBpbnZlc3RtZW50IGFuZCByZW5ld2VkIGZvY3VzIG9uIEZpcnN0RW5lcmd5JiM4MjE3O3Mgc3Vic3RhbnRpYWwgcmVndWxhdGVkIGludmVzdG1lbnQgb3Bwb3J0dW5pdGllcyBhY3Jvc3MgaXRzIHV0aWxpdHkgZnJhbmNoaXNlLCBhbG9uZyB3aXRoIHRoZSBbUmVzdHJ1Y3R1cmluZyBXb3JraW5nIEdyb3VwJiM4MjE3O3NdIGxhc2VyIGZvY3VzIG9uIGhlbHBpbmcgdGhlIGNvbXBhbnkgZXhpdCBjb21wZXRpdGl2ZSBnZW5lcmF0aW9uIGluIGEgY29uc3RydWN0aXZlIGFuZCB0aW1lbHkgbWFubmVyLCB3aWxsIHRyYW5zZm9ybSBGaXJzdEVuZXJneSBpbnRvIGEgcHJlbWllciwgaGlnaCBwZXJmb3JtYW5jZSBwdXJlLXBsYXkgcmVndWxhdGVkIHV0aWxpdHksJiM4MjIxOyBCbHVlc2NhcGUmIzgyMTc7cyBXaWxkZXIgc2FpZCBpbiBhIG5ld3MgcmVsZWFzZS4gPC9wPgo8cD5BY2NvcmRpbmcgdG8gYW4gU0VDIGZpbGluZywgRmlyc3RFbmVyZ3kgYW5kIEJsdWVzY2FwZSBoYXZlIGFncmVlZCB0byBtYWtlIHBheW1lbnRzIHRvIGVhY2ggb3RoZXIgYmFzZWQgb24gdGhlIHBlcmZvcm1hbmNlIG9mIEZpcnN0RW5lcmd5JiM4MjE3O3Mgc3RvY2ssIHdpdGggQmx1ZXNjYXBlIGVsaWdpYmxlIGZvciBhIG1heGltdW0gcGF5bWVudCB1cCB0byAkMjkgbWlsbGlvbi4gSWYgRmlyc3RFbmVyZ3kgc3RvY2sgc2lnbmlmaWNhbnRseSBvdXRwZXJmb3JtcyBjZXJ0YWluIGNyaXRlcmlhLCBCbHVlc2NhcGUgbWF5IG1ha2UgYSBwYXltZW50IHRvIEZpcnN0RW5lcmd5LjwvcD4KPHA+V2lsZGVyIGFsc28gYWdyZWVkIHRvIHJldGFpbiBGaXJzdEVuZXJneSBlcXVpdHkgaW52ZXN0bWVudHMgZm9yIGEgY2VydGFpbiBwZXJpb2Qgb2YgdGltZS48L3A+CjxwPkZpcnN0RW5lcmd5IGluaXRpYWxseSBiZWdhbiBtb3ZpbmcgdG93YXJkIGJlY29taW5nIHJlLXJlZ3VsYXRlZCBpbiAyMDEzLCBzcGVlZGluZyB1cCB0aGUgcHJvY2VzcyBpbiAyMDE2LjwvcD4KPHA+Rmlyc3RFbmVyZ3kgaXMgc2NoZWR1bGVkIHRvIHJlcG9ydCBmb3VydGggcXVhcnRlciBhbmQgZnVsbCAyMDE3IGZpc2NhbCB5ZWFyIGVhcm5pbmdzIG9uIEZlYi4gMjEuPC9wPgo8cD5SZXBvcnRlciBKaW0gTWFja2lubm9uIGNvdmVycyBidXNpbmVzcyBhbmQgY291bnR5IGdvdmVybm1lbnQuIEhlIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzU0NCBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86am1hY2tpbm5vbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmptYWNraW5ub25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIEBKaW1NYWNraW5ub25BQkogb24gVHdpdHRlciBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9KaW1NYWNraW5ub25BQkoiIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9KaW1NYWNraW5ub25BQko8L2E+PC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Akron school board member Otterman overdoses on opioids
FBI takes over investigation of former Canton brewing equipment manufacturer
Springfield Township officer fired for showing up to work under the influence of alcohol
Cleveland Browns 2018 NFL mock draft roundup: Wyomings Josh Allen at No. 1 overall?