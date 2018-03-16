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Former URW President Mike Stone remembered as champion of union workers
Published: March 16, 2018 - 4:02 PM | Updated: March 16, 2018 - 4:05 PM
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By Jim Mackinnon
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