Federal Trade Commission is investigating Facebook over privacy practices

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Published: March 26, 2018 - 11:15 AM | Updated: March 26, 2018 - 1:09 PM
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By Barbara Ortutay
Associated Press
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