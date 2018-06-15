Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Government shuts down study into whether a drink a day prevents heart attacks
Published: June 15, 2018 - 6:48 PM | Updated: June 15, 2018 - 7:14 PM

By Lauren Neergaard

Associated Press

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Government shuts down study into whether a drink a day prevents heart attacks Updated June 15th, 2018 6:48 PM
Fiber counts bulking up Updated June 15th, 2018 6:43 PM
Business news briefs, June 16: Citigroup settles claims Updated June 15th, 2018 6:39 PM
U.S. kills notorious Pakistan Taliban chief, Afghan official says Updated June 15th, 2018 5:35 PM

THE LATEST

Government shuts down study into whether a drink a day prevents heart attacks Today June 15th, 2018 7:14 PM
First public hearing on homeless tent city in Akron draws large crowd Updated June 15th, 2018 6:25 PM
Barberton plans $5.8 million overhaul at water treatment plant Updated June 15th, 2018 6:21 PM
Things to Do, June 16: Thirty Seconds to Mars; Pizza Palooza; beer tastings; adopt a pet; Shania Twain Updated June 15th, 2018 6:08 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal