J.M. Smucker sells its U.S. baking business in deal valued at $375 million

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Published: July 9, 2018 - 5:11 PM | Updated: July 9, 2018 - 5:19 PM
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By Betty Lin-Fisher

Beacon Journal/Ohio.com

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