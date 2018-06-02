Labor shortages, immigrant worker cap and weed are cutting into business, landscapers say

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5MYW5kc2NhcGluZyBjb21wYW5pZXMgYXJlIGZlZWxpbmcgdGhlIGhlYXQuPC9wPgo8cD5BbmQgaXQmIzgyMTc7cyBub3QgYmVjYXVzZSBvZiB3aGF0IHJlY2VudGx5IGhhcyBiZWVuIGEgd2FybWVyLXRoYW4tdHlwaWNhbCBzcHJpbmcuPC9wPgo8cD5NYW55IGxhbmRzY2FwaW5nIGJ1c2luZXNzZXMgaW4gTm9ydGhlYXN0IE9oaW8gc2F5IHRoZXkgYXJlIHNob3J0IG9uIHdvcmtlcnMgdGhpcyB5ZWFyLiBUaGF0IHJlZmxlY3RzIGluIHBhcnQgYSBuYXRpb25hbCB1bmVtcGxveW1lbnQgcmF0ZSBub3cgYXQgYW4gMTgteWVhciBsb3cgb2YgMy44IHBlcmNlbnQuICA8L3A+CjxwPkJ1dCB0aGUgYnVzaW5lc3NlcyBzYXkgdGhleSBhbHNvIGFyZSB1bmFibGUgdG8gYnJpbmcgaW4gZW5vdWdoIGxlZ2FsIGltbWlncmFudHMsIHByZWRvbWluYW50bHkgZnJvbSBNZXhpY28sIHVzaW5nIGEgbG9uZy1lc3RhYmxpc2hlZCBmZWRlcmFsIHZpc2EgcHJvZ3JhbSBkZXNpZ25lZCB0byBmaWxsIHNlYXNvbmFsIGxvdy1za2lsbCBqb2JzLjwvcD4KPHA+VGhlIGdvdmVybm1lbnQgbm8gbG9uZ2VyIGlzIGdyYW50aW5nIGV4ZW1wdGlvbnMgdG8gdGhlIHZpc2EgcHJvZ3JhbSB0aGF0IGhhZCBtYWRlIHRob3VzYW5kcyBtb3JlIHJldHVybmluZyBtaWdyYW50IHdvcmtlcnMgYXZhaWxhYmxlIGluIHByZXZpb3VzIHNlYXNvbnMsIHRoZSBsYW5kc2NhcGVycyBzYWlkLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgZmVlbCBzbyBhbmdyeSByaWdodCBub3csJiM4MjIxOyBzYWlkIEpvZSBDaGllcmEsIG93bmVyIG9mIEltcGFjdCBMYW5kc2NhcGUgJmFtcDsgTWFpbnRlbmFuY2UgaW4gQm9zdG9uIEhlaWdodHMuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGFmZmVjdGVkIG91ciBidXNpbmVzcy4gJiM4MjMwOyBJJiM4MjE3O20gYWxsIGZpcmVkIHVwIGFib3V0IHRoaXMuIE5vIG9uZSB3YW50cyB0byBoZWFyIG1lLiBObyBvbmUgY2FyZXMuIEl0IGlzIHdoYXQgaXQgaXMuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+SXQmIzgyMTc7cyBub3QganVzdCBhIGxvY2FsIGlzc3VlLiBUaGVyZSYjODIxNztzIGEgbmF0aW9uYWwgc2hvcnRhZ2Ugb2YgaW1taWdyYW50IHNlYXNvbmFsIHdvcmtlcnMgYWZmZWN0aW5nIG90aGVyIGluZHVzdHJpZXMgYmVzaWRlcyBsYW5kc2NhcGluZy4gVGhhdCYjODIxNztzIGxhcmdlbHkgYmVjYXVzZSB0aGUgZGVjYWRlcy1vbGQgbGF3IGNhcHMgdGhlIG51bWJlciBvZiBpbW1pZ3JhbnQgc2Vhc29uYWwgd29ya2VycyBhdCA2NiwwMDAgZm9yIHRoZSB3aG9sZSBjb3VudHJ5ICYjODIxMTsgYWx0aG91Z2ggdGhlIGZlZGVyYWwgZ292ZXJubWVudCBoYXMgd2FpdmVkIHRoYXQgbGltaXQgdG8gYWxsb3cgMTUsMDAwIG1vcmUgdmlzYXMgc28gZmFyIHRoaXMgeWVhci48L3A+CjxwPlByZXZpb3VzbHksIHRoZSByZXR1cm5pbmcgd29ya2VycyBkaWQgbm90IGNvdW50IGFnYWluc3QgdGhlIDY2LDAwMCB2aXNhIGNhcCBsaW1pdC4gQnV0IHRoZXJlJiM4MjE3O3Mgbm8gZXhlbXB0aW9uIHRoaXMgeWVhci4gPC9wPgo8cD5Qcm9ibGVtcyBjYXVzZWQgYnkgdGhlIGluYWJpbGl0eSB0byBicmluZyBpbiBhZGRpdGlvbmFsIGxlZ2FsIGltbWlncmFudCB3b3JrZXJzIGFyZSBleGFjZXJiYXRlZCBieSBBbWVyaWNhbiBhcHBsaWNhbnRzIHdobyBjYW4mIzgyMTc7dCBiZSBoaXJlZCBiZWNhdXNlIHRoZXkgZmFpbCBkcnVnIHRlc3RzLCBkb24mIzgyMTc7dCBoYXZlIGRyaXZlciYjODIxNztzIGxpY2Vuc2VzLCBvciBzdG9wIHNob3dpbmcgdXAgc2hvcnRseSBhZnRlciBiZWluZyBoaXJlZCwgbG9jYWwgbGFuZHNjYXBlcnMgc2F5LjwvcD4KPHA+VGhlaXIgd29yayBjYW4gYmUgaGFyZCBhbmQgcGh5c2ljYWwsIHRoZSBsYW5kc2NhcGVycyBhZG1pdC4gRW1wbG95ZWVzIGFyZSBvdXRkb29ycyB1bmRlciBhbGwgd2VhdGhlciBjb25kaXRpb25zLiBQYXkgc3RhcnRzIGF0IGFib3V0ICQxMyBhbiBob3VyICYjODIxMjsgd2VsbCBhYm92ZSBtaW5pbXVtIHdhZ2UgJiM4MjEyOyB3aGljaCB3b3JrcyBvdXQgdG8gJDUyMCBmb3IgYSA0MC1ob3VyIHdvcmsgd2Vlay48L3A+CjxwPk1lYW53aGlsZSwgdGhlIGxhYm9yIHNob3J0YWdlIG1lYW5zIGxhbmRzY2FwZXJzIGFyZSBoYXZpbmcgZGlmZmljdWx0eSBtb3dpbmcgZ3Jhc3MsIHBsYW50aW5nLCB3ZWVkaW5nIGFuZCB0cmltbWluZyBzaHJ1YnMgYW5kIGJ1c2hlcyBpbiBhIHRpbWVseSBtYW5uZXIuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2UgYXJlIGhhdmluZyBtYWpvciBzdHJ1Z2dsZXMgZmluZGluZyBwZW9wbGUgdG8gd29yaywmIzgyMjE7IENoaWVyYSBzYWlkLiBIaXMgYnVzaW5lc3Mgbm93IGhhcyBhYm91dCA1MCBlbXBsb3llZXMsIGluY2x1ZGluZyBzZWFzb25hbCB3b3JrZXJzLjwvcD4KPHA+Q2hpZXJhIHNhaWQgaGUgZmxldyBvbmUgb2YgaGlzIG1hbmFnZXJzIHRvIFB1ZXJ0byBSaWNvLCB3aG8gaW4gdHVybiBoaXJlZCAxNSBwZW9wbGUgd2lsbGluZyB0byBjb21lLCBhdCBJbXBhY3QmIzgyMTc7cyBleHBlbnNlLCB0byBOb3J0aGVhc3QgT2hpbyBhbmQgd29yay48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGV5IGFjdHVhbGx5IHNob3cgdXAuIFRoZXkgd2FudCB0byB3b3JrLCYjODIyMTsgQ2hpZXJhIHNhaWQuPC9wPgo8cD5Mb2NhbCBsYW5kc2NhcGVycyBzYWlkIHRoZSBpbmFiaWxpdHkgdG8gaGlyZSBjb3VsZCBjYXVzZSBidXNpbmVzc2VzIHRvIGRvd25zaXplIGFuZCBub3QgZnVsZmlsbCBhbHJlYWR5LXNpZ25lZCBjb250cmFjdHMgd2l0aCBjdXN0b21lcnMuIEFuZCB0aGV5IHNhaWQgQW1lcmljYW4gam9icyB3aWxsIGJlIGxvc3QgaWYgY29tcGFuaWVzIGZhaWwgYmVjYXVzZSBvZiBpbnN1ZmZpY2llbnQgdmlzYXMuPC9wPgo8cD5UaGUgZGlmZmljdWx0eSBnZXR0aW5nIHNlYXNvbmFsIHdvcmtlcnMgJiM4MjIwO2lzIGEgaHVnZSwgaHVnZSBpc3N1ZSB0aGlzIHllYXIsJiM4MjIxOyBzYWlkIFNhbmR5IE11bmxleSwgZXhlY3V0aXZlIGRpcmVjdG9yIG9mIHRoZSBPaGlvIExhbmRzY2FwZSBBc3NvY2lhdGlvbiBpbiBCcm9hZHZpZXcgSGVpZ2h0cy48L3A+CjxwPlRoZSBsYWJvciBzaG9ydGFnZSBpcyBpbiBzb21lIHdheXMgYSBnb29kIHNpZ24sIHNob3dpbmcgdGhlIGVjb25vbXkgaXMgYmV0dGVyLCBzaGUgc2FpZC48L3A+CjxwPkJ1dCB0aGUgYW5udWFsIGNhcCBvZiA2NiwwMDAgbGVnYWwgaW1taWdyYW50cyB3aG8gY2FuIHRlbXBvcmFyaWx5IGVudGVyIHRoZSBjb3VudHJ5IHVzaW5nIHdoYXQgaXMgY2FsbGVkIGFuIEgtMkIgdmlzYSBjcmltcHMgYnVzaW5lc3NlcywgTXVubGV5IHNhaWQuICYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSBoZWF2aWx5IHJlbGlhbnQgb24gaXQsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC4gPC9wPgo8cD5UaGUgSC0yQiB2aXNhcyBhcmUgbm90IHRha2luZyBhd2F5IGpvYnMgQW1lcmljYW5zIHdhbnQsIE11bmxleSBzYWlkLCBiZWNhdXNlICYjODIyMDtBbWVyaWNhbnMgYXJlbiYjODIxNzt0IHNob3dpbmcgdXAuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VGhlIGZlZGVyYWwgZ292ZXJubWVudCBtYWtlcyBoYWxmIG9mIHRoZSBhbm51YWwgNjYsMDAwIEgtMkIgdmlzYXMgYXZhaWxhYmxlIGV2ZXJ5IHNpeCBtb250aHMgb2YgdGhlIGZpc2NhbCB5ZWFyLCB3aXRoIHRoZSBmaXJzdCAzMywwMDAgYXBwbGljYXRpb25zIG9wZW5pbmcgaW4gZWFybHkgSmFudWFyeSBmb3Igam9icyB0aGF0IGJlZ2luIG9uIEFwcmlsIDEuPC9wPgo8cD5UaGUgbGF3eWVyIGZvciBCcm90aGVycyBHcmltbSBMYW5kc2NhcGUgJmFtcDsgRGVzaWduIGluIEFrcm9uIHN0YXllZCB1cCBsYXRlIHRvIGZpbGUgdGhlIGNvbXBhbnkmIzgyMTc7cyBILTJCIHZpc2EgYXBwbGljYXRpb24gYXMgc29vbiBhcyB0aGUgZmlyc3Qgd2F2ZSBvZiAzMywwMDAgdmlzYXMgYmVjYW1lIGF2YWlsYWJsZSBhdCBtaWRuaWdodCBKYW4uIDMgdGhpcyB5ZWFyLCByZWNhbGxlZCBvd25lciBKYWNvYiBHcmltbS48L3A+CjxwPlRoZSBCcm90aGVycyBHcmltbSBhcHBsaWNhdGlvbiB3YXMgZmlsZWQgYXQgMTI6MDQgYS5tLiwgaGUgc2FpZC48L3A+CjxwPlRoZXkgYWxtb3N0IG1pc3NlZCB0aGUgY3V0LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlIHdlcmUgMjIsMzc0LCYjODIyMTsgR3JpbW0gc2FpZC48L3A+CjxwPkdyYXkgRGVsYW55LCBleGVjdXRpdmUgZGlyZWN0b3Igb2YgdGhlIFNlYXNvbmFsIEVtcGxveW1lbnQgQWxsaWFuY2UgaW4gTGVlc2J1cmcsIFZhLiwgc2FpZCAmIzgyMjA7dGhlIGRlbWFuZCB0aGlzIHllYXIgb3V0c3RyaXBwZWQgdGhlIHN1cHBseSBieSBhYm91dCB0aHJlZSB0aW1lcy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5UaGUgb3JnYW5pemF0aW9uIGlzIGxvYmJ5aW5nIHRvIGdldCB0aGUgZmVkZXJhbCBnb3Zlcm5tZW50IHRvIGV4cGFuZCB0aGUgSC0yQiBwcm9ncmFtLjwvcD4KPHA+V2hpbGUgdGhlIGdvdmVybm1lbnQgaW4gbGF0ZSBNYXkgcmVsZWFzZWQgMTUsMDAwIG1vcmUgSC0yQiB2aXNhcywgZGVtYW5kIHN0aWxsIGV4Y2VlZHMgc3VwcGx5LCBEZWxhbnkgc2FpZC4gV2hlbiB0aGUgYW5udWFsIGNhcCB3YXMgc2V0IGF0IDY2LDAwMCBpbiAxOTkyLCBubyBvbmUgYXQgdGhlIHRpbWUgdGhvdWdodCB0aGUgbGltaXQgd291bGQgYmUgaGl0LCBoZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+TGFuZHNjYXBlcnMgYXJlIHRoZSBsYXJnZXN0IHVzZXJzIG9mIEgtMkIgdmlzYXMsIGJ1dCBpbmR1c3RyaWVzIHN1Y2ggYXMgc2VhZm9vZCBwcm9jZXNzaW5nLCBob3NwaXRhbGl0eSBhbmQgb3RoZXJzIGFsc28gcmVseSBvbiBzZWFzb25hbCB3b3JrZXJzIGFuZCBjb21wZXRlIGZvciB2aXNhcy48L3A+CjxwPkplcnJ5IEt1c2FyLCBvd25lciBvZiBSQiBTdG91dCBMYW5kc2NhcGUsIHNhaWQgaGlzIEFrcm9uIGNvbXBhbnkgaGFzIHVzZWQgdGhlIEgtMkIgcHJvZ3JhbSBmb3IgMjUgeWVhcnMuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2UgaGF2ZSB0byBnZXQsIGV2ZXJ5IHllYXIsIDQwIHBlb3BsZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtPdXIgYnVzaW5lc3MgbW9kZWwgaGFzIHRoYXQgcGFydC10aW1lLCB0ZW1wb3JhcnkgbmVlZC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5UbyBxdWFsaWZ5IGZvciB0aGUgSC0yQiBhcHBsaWNhdGlvbnMsIGNvbXBhbmllcyBmaXJzdCBoYXZlIHRvIGFkdmVydGlzZSBqb2JzIGluIGxvY2FsIG5ld3NwYXBlcnMgdG8gZ2l2ZSBBbWVyaWNhbiBjaXRpemVucyBmaXJzdCBjcmFjayBhdCBvcGVuaW5ncywgS3VzYXIgc2FpZC4gJiM4MjIwO1lvdSBoYXZlIHRvIHByb3ZlIHlvdSBjYW4mIzgyMTc7dCBnZXQgcGVvcGxlJiM4MjIxOyBpbiBvcmRlciB0byBicmluZyBpbiB3b3JrZXJzIGZyb20gb3V0c2lkZSB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgaGUgc2FpZC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gbm90IGNvbXBldGluZyB3aXRoIGZhY3Rvcnkgd29ya2Vycy4gSSYjODIxNzttIGNvbXBldGluZyB3aXRoIGVudHJ5IGxldmVsLCYjODIyMTsgS3VzYXIgc2FpZC48L3A+CjxwPlRoZSBsb2NhbCBsYW5kc2NhcGluZyBjb21wYW5pZXMgc2F5IHRoZXkgcGF5IGZvciB0aGUgdmlzYXMsIHBsdXMgYWxsIHRyYW5zcG9ydGF0aW9uIGNvc3RzIGZvciBpbW1pZ3JhbnRzIHRvIGNvbWUgaW50byBhbmQgdGhlbiByZXR1cm4gdG8gdGhlaXIgbmF0aXZlIGNvdW50cnkuIFRoZXkgd2lsbCBhbHNvIHByb3ZpZGUgaG91c2luZy48L3A+CjxwPlRoZSBILTJCIHZpc2Egd29ya2VycyBpbiB0dXJuIHBheSBmZWRlcmFsLCBzdGF0ZSBhbmQgbG9jYWwgdGF4ZXMsIGluY2x1ZGluZyBtYWtpbmcgcGF5bWVudHMgaW50byBTb2NpYWwgU2VjdXJpdHkgdGhhdCB0aGV5IHdpbGwgbmV2ZXIgZ2V0IGJhY2ssIHRoZSBjb21wYW55IG93bmVycyBzYWlkLiBUaGUgd29ya2VycyBjYW4gc3RheSBpbiB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBmb3Igbm8gbW9yZSB0aGFuIDEwIG1vbnRocy48L3A+CjxwPkluIG1hbnkgY2FzZXMgVS5TLiBjaXRpemVucyBhcmUgbm90IGFzIHJlbGlhYmxlIGFzIHRoZSBILTJCIHdvcmtlcnMsIEt1c2FyIGFuZCBvdGhlcnMgc2FpZC48L3A+CjxwPkphY29iIEdyaW1tIHNhaWQgaGlzIDI1LXBlcnNvbiBmaXJtIHJlY2VpdmVkIDE0NiBqb2IgYXBwbGljYXRpb25zIGxhc3QgeWVhci4gT2YgdGhvc2UsIDEyMCBwZW9wbGUgZGlkIG5vdCBjb21lIGluIGZvciBhbiBpbnRlcnZpZXcsIGhlIHNhaWQuPC9wPgo8cD5Ud2VudHktZm91ciBhcHBsaWNhbnRzIHdlcmUgY29uc2lkZXJlZCBlbXBsb3lhYmxlLCBidXQgaGFsZiBvZiB0aG9zZSBkZWNsaW5lZCB0byB0YWtlIGEgZHJ1ZyB0ZXN0LCBoZSBzYWlkLiBPZiBmb3VyIHBlb3BsZSB3aG8gYWNjZXB0ZWQgam9iIG9mZmVycywgb25lIHJlbWFpbnMgdGhpcyB5ZWFyLCBHcmltbSBzYWlkLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0lmIHNvbWVib2R5IGZhaWxzIGEgZHJ1ZyB0ZXN0LCA4MCBwZXJjZW50IG9mIHRoZSB0aW1lIGl0JiM4MjE3O3Mgd2VlZCwmIzgyMjE7IEdyaW1tIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGFzdG91bmRpbmcgdG8gbWUgaG93IG1hbnkgcGVvcGxlIHVzZSBbbWFyaWp1YW5hXSBvbiBhIGRhaWx5IGJhc2lzLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPldoaWxlIGFsY29ob2wgaXMgbGVnYWwsICYjODIyMDt5b3UgY2FuJiM4MjE3O3QgY29tZSB0byB3b3JrIGRydW5rLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0FuZCB5b3UgY2FuJiM4MjE3O3QgZG8gaXQgd2l0aCB3ZWVkIGluIHlvdXIgc3lzdGVtLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPk1lYW53aGlsZSwgJiM4MjIwO0kgaGF2ZSBzZXZlbiBndXlzIGhlcmUgZnJvbSBNZXhpY28gd2l0aCBzbWlsZXMgb24gdGhlaXIgZmFjZXMsJiM4MjIxOyBHcmltbSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhleSBwYXkgdGF4ZXMuIFRoZXkgZ28gZG93biB0byBEb2xsYXIgR2VuZXJhbCBhbmQgV2FsbWFydC4gVGhleSBib29zdCB0aGUgZWNvbm9teS4gVGhleSB3YW50IHRvIHdvcmsuIFRoZXkgZG9uJiM4MjE3O3QgY2FsbCBvZmYgc2ljay4gVGhleSBoYXZlIG1vdXRocyB0byBmZWVkLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkt1c2FyIHNhaWQgaGUmIzgyMTc7cyBub3Qgc3VyZSB0aGF0IG9mZmVyaW5nIGhpZ2hlciBwYXkgd2lsbCBhdHRyYWN0IG1vcmUgQW1lcmljYW5zIHRvIHRoZSBzZWFzb25hbCBsYW5kc2NhcGluZyBqb2JzLiAmIzgyMjA7SWYgaXQmIzgyMTc7cyBub3Qgc29tZXRoaW5nIHlvdSB3YW50IHRvIGRvLCBtb25leSBpc24mIzgyMTc7dCBnb2luZyB0byBtYXR0ZXIsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+QW5kIGlmIGxhbmRzY2FwaW5nIGNvbXBhbmllcyBpbmNyZWFzZSBwYXkgcmF0ZXMgYnkgMzAgcGVyY2VudCwgdGhhdCBtZWFucyBjdXN0b21lcnMgd2lsbCBwYXkgMzAgcGVyY2VudCBtb3JlLCBsb2NhbCBvd25lcnMgc2FpZC48L3A+CjxwPkNyaXRpY3Mgb2YgdGhlIEgtMkIgYW5kIHNpbWlsYXIgdGVtcG9yYXJ5IHdvcmsgcHJvZ3JhbXMgc2F5IHRoZSBzZWFzb25hbCB3b3JrZXJzIGNhbiBiZSBleHBsb2l0ZWQgYnkgdGhlaXIgZW1wbG95ZXJzLiBUaGV5IGhhdmUgYWxzbyBzYWlkIGl0IGh1cnRzIEFtZXJpY2FuIHdvcmtlcnMgYXMgd2VsbC48L3A+CjxwPkRhbmllbCBDb3N0YSwgZm9ybWVyIGRpcmVjdG9yIG9mIGltbWlncmF0aW9uIGxhdyBhbmQgcG9saWN5IHJlc2VhcmNoIGZvciB0aGUgbGVmdC1vZi1jZW50ZXIgRWNvbm9taWMgUG9saWN5IEluc3RpdHV0ZSwgdGVzdGlmaWVkIGJlZm9yZSBDb25ncmVzcyBpbiAyMDE2IHRoYXQgdGhlIEgtMkIgcHJvZ3JhbSBoYXMgaHVydCBtaWdyYW50IHdvcmtlcnMsIHNvbWUgb2Ygd2hvbSBoYXZlIGJlZW4gdW5kZXJwYWlkLiBNb3JlIHdvcmtlciBwcm90ZWN0aW9ucyBhcmUgbmVlZGVkLCBoZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+TWVhbndoaWxlLCBsYW5kc2NhcGVycyBpbiBOb3J0aGVhc3QgT2hpbyBhcmUgdHJ5aW5nIHRvIGZ1bGZpbGwgdGhlaXIgY3VzdG9tZXJzJiM4MjE3OyBuZWVkcyB3aXRoIHRoZSBwZW9wbGUgdGhleSBoYXZlLCBzYWlkIE11bmxleSBvZiB0aGUgT2hpbyBMYW5kc2NhcGUgQXNzb2NpYXRpb24uPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7U29tZSBvZiB0aGUgbGFuZHNjYXBpbmcgY29tcGFuaWVzIGFyZSBodXJ0aW5nIHNvIGJhZCwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+UmVwb3J0ZXIgSmltIE1hY2tpbm5vbiBjb3ZlcnMgYnVzaW5lc3MgYW5kIGNvdW50eSBnb3Zlcm5tZW50LiBIZSBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM1NDQgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmptYWNraW5ub25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5qbWFja2lubm9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBASmltTWFja2lubm9uQUJKIG9uIFR3aXR0ZXIgb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vSmltTWFja2lubm9uQUJKIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vSmltTWFja2lubm9uQUJKPC9hPjwvcD4K