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Major cellphone carriers pledge to stop selling data that pinpoints mobile phone locations
Published: June 19, 2018 - 7:46 PM
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By Frank Bajak

Associated Press

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