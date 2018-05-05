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Many of Akron area’s most common jobs don’t pay enough to meet family needs, study says
Published: May 5, 2018 - 8:01 PM
By Jim Mackinnon
Beacon Journal/Ohio.com
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