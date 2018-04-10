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“I am sorry”: Zuckerberg faces congressional inquisition
Published: April 10, 2018 - 1:16 PM | Updated: April 10, 2018 - 2:58 PM
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By Mary Clare Jalonick and Barbara Ortutay
Associated Press
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