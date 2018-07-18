Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Ohio needs to be bold and fast so its economy thrives, research group says
Published: July 18, 2018 - 6:30 PM | Updated: July 18, 2018 - 6:53 PM
Full Screen Linked Image

By Jim Mackinnon

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Tesla Model 3 buyers lose patience and maybe tax credits July 18th, 2018 7:44 PM
Tennessee zipper company in cross hairs of buy-American laws July 18th, 2018 7:39 PM
Ohio needs to be bold and fast so its economy thrives, research group says July 18th, 2018 6:30 PM
Menards confirms Cuyahoga Falls store opening set for Tuesday July 18th, 2018 6:22 PM

THE LATEST

All-American Soap Box Derby: Four champions from 2017 return to Akron with focus set on winning second title in 2018 July 18th, 2018 8:22 PM
Ohio needs to be bold and fast so its economy thrives, research group says July 18th, 2018 6:30 PM
Menards confirms Cuyahoga Falls store opening set for Tuesday July 18th, 2018 6:22 PM
Things to Do, July 19: Music and movie; author talk; moe.; short plays; jazz and wine July 18th, 2018 5:52 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal