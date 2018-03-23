Ohio unemployment rate drops in February, remains higher than U.S. rate

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DT0xVTUJVUzogU3RhdGUgb2ZmaWNpYWxzIHNheSBPaGlvJiM4MjE3O3MgdW5lbXBsb3ltZW50IHJhdGUgZHJvcHBlZCB0byA0LjUgcGVyY2VudCBpbiBGZWJydWFyeSBidXQgcmVtYWluZWQgaGlnaGVyIHRoYW4gdGhlIG5hdGlvbmFsIHJhdGUuPC9wPgo8cD5UaGUgc3RhdGUgdW5lbXBsb3ltZW50IHJhdGUgZGVjcmVhc2VkIGZyb20gNC43IHBlcmNlbnQgaW4gSmFudWFyeSBhbmQgd2FzIGxvd2VyIHRoYW4gdGhlIDUuMSBwZXJjZW50IHJhdGUgb2YgRmVicnVhcnkgMjAxNy48L3A+CjxwPlRoZSBuYXRpb25hbCByYXRlIHdhcyA0LjEgcGVyY2VudCBpbiBGZWJydWFyeSwgdW5jaGFuZ2VkIGZyb20gSmFudWFyeSwgYW5kIGRvd24gZnJvbSA0LjcgcGVyY2VudCBpbiBKYW51YXJ5IDIwMTcuPC9wPgo8cD5UaGUgc3RhdGUgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBKb2IgYW5kIEZhbWlseSBTZXJ2aWNlcyBzYXlzIE9oaW8mIzgyMTc7cyBub25hZ3JpY3VsdHVyYWwgd2FnZSBhbmQgc2FsYXJ5IGVtcGxveW1lbnQgaW5jcmVhc2VkIGJ5IDEzLDQwMCBqb2JzIGluIEZlYnJ1YXJ5LjwvcD4KPHA+Sm9iIGdhaW5zIHdlcmUgcmVwb3J0ZWQgaW4gc2VjdG9ycyB0aGF0IGluY2x1ZGUgZWR1Y2F0aW9uYWwgYW5kIGhlYWx0aCBzZXJ2aWNlczsgbGVpc3VyZSBhbmQgaG9zcGl0YWxpdHk7IGZpbmFuY2lhbCBhY3Rpdml0aWVzOyBvdGhlciBzZXJ2aWNlczsgYW5kIHRyYWRlIHRyYW5zcG9ydGF0aW9uIGFuZCB1dGlsaXRpZXMuIFRob3NlIGdhaW5zIGV4Y2VlZGVkIGxvc3NlcyBpbiBwcm9mZXNzaW9uYWwgYW5kIGJ1c2luZXNzIHNlcnZpY2VzIGFuZCBpbmZvcm1hdGlvbi48L3A+CjxwPkdvdmVybm1lbnQgZW1wbG95bWVudCBpbiBPaGlvIGRlY3JlYXNlZCBieSAzMDAgam9icyBpbiBGZWJydWFyeS48L3A+Cg==