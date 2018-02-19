Orrville’s Ventrac providing sure footing at Winter Olympics

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Published: February 19, 2018 - 4:25 PM | Updated: February 19, 2018 - 7:15 PM
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By Jim Mackinnon
Beacon Journal/Ohio.com
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