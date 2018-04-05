RPM International shares rise on record quarterly results, revised outlook

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5SUE0gSW50ZXJuYXRpb25hbCBJbmMuIHNoYXJlcyByb3NlIFRodXJzZGF5IGFmdGVyIHRoZSBNZWRpbmEgY29tcGFueSByZXBvcnRlZCByZWNvcmQgdGhpcmQgcXVhcnRlciBzYWxlcyBhbmQgZWFybmluZ3MgYW5kIHJhaXNlZCBpdHMgZWFybmluZ3MgZ3VpZGFuY2UgZm9yIHRoZSB5ZWFyLjwvcD4KPHA+UlBNIEludGVybmF0aW9uYWwsIHdoaWNoIG93bnMgUnVzdC1PbGV1bSBhbmQgb3RoZXIgY29hdGluZ3MgYW5kIHNlYWxhbnQgYnJhbmRzLCByZXBvcnRlZCBuZXQgaW5jb21lIG9mICQ0MC4yIG1pbGxpb24sIG9yIDMwIGNlbnRzIHBlciBzaGFyZSwgb24gcmV2ZW51ZSBvZiAkMS4xIGJpbGxpb24gZm9yIHRoZSBxdWFydGVyIGVuZGluZyBGZWIuIDI4LiBUaGF0IGNvbXBhcmVzIHRvIG5ldCBpbmNvbWUgb2YgJDExLjkgbWlsbGlvbiwgb3IgOSBjZW50cyBwZXIgc2hhcmUsIG9uIHJldmVudWUgb2YgJDEgYmlsbGlvbiBhIHllYXIgYWdvLjwvcD4KPHA+RWFybmluZ3MgZXhjZWVkZWQgYW5hbHlzdCBleHBlY3RhdGlvbnMgd2hpbGUgcmV2ZW51ZSB3YXMgaW4gbGluZSB3aXRoIGVzdGltYXRlcy48L3A+CjxwPlJQTSBJbnRlcm5hdGlvbmFsIHNoYXJlcyBjbG9zZWQgdXAgJDEuMDYsIG9yIDIuMiBwZXJjZW50LCB0byAkNDguNzIuIFNoYXJlcyBhcmUgZG93biA4LjkgcGVyY2VudCBzaW5jZSBKYW4uIDEgYW5kIGFyZSBkb3duIDUuOSBwZXJjZW50IGZyb20gYSB5ZWFyIGFnby48L3A+CjxwPlJQTSBJbnRlcm5hdGlvbmFsIHNhaWQgaXQgbm93IGV4cGVjdHMgdG8gZWFybiBiZXR3ZWVuICQzLjA1IHRvICQzLjEwIHBlciBzaGFyZSBmb3IgdGhlIGZ1bGwgMjAxOCBmaXNjYWwgeWVhci4gVGhlIGNvbXBhbnkgcHJldmlvdXNseSBzYWlkIGl0IGV4cGVjdGVkIHRvIGVhcm4gJDMgdG8gJDMuMTAgcGVyIHNoYXJlLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1JQTSYjODIxNztzIG9wZXJhdGluZyBwZXJmb3JtYW5jZSBmb3IgdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIgd2FzIG91dHN0YW5kaW5nLCBkZXNwaXRlIHNldmVyZSwgY29udGludWVkIGluZHVzdHJ5LXdpZGUgaGVhZHdpbmRzIGZyb20gaGlnaGVyIHJhdyBtYXRlcmlhbCBjb3N0cywmIzgyMjE7IEZyYW5rIEMuIFN1bGxpdmFuLCBSUE0gY2hhaXJtYW4gYW5kIGNoaWVmIGV4ZWN1dGl2ZSBvZmZpY2VyLCBzYWlkIGluIGEgbmV3cyByZWxlYXNlLjwvcD4KPHA+UmVzdWx0cyByZWZsZWN0IGluIHBhcnQgY29zdC1zYXZpbmdzIGluaXRpYXRpdmVzIHN0YXJ0ZWQgbGFzdCB5ZWFyIGFuZCBzcGVuZGluZyBkaXNjaXBsaW5lLCBTdWxsaXZhbiBzYWlkLjwvcD4KPHA+VGhlIG5ldyBlYXJuaW5ncyBndWlkYW5jZSByZWZsZWN0cyB0aGUgY29tcGFueSYjODIxNztzIGV4cGVjdGF0aW9uIG9mIHNvbGlkIHNhbGVzIGFuZCBkb3VibGUtZGlnaXQgZWFybmluZ3MgYmVmb3JlIGludGVyZXN0IGFuZCB0YXhlcywgU3VsbGl2YW4gc2FpZC48L3A+CjxwPkZvciB0aGUgZmlyc3QgbmluZSBtb250aHMgb2YgdGhlIGZpc2NhbCB5ZWFyLCBSUE0gSW50ZXJuYXRpb25hbCByZXBvcnRlZCBuZXQgaW5jb21lIG9mICQyNTIuMSBtaWxsaW9uIG9uIHJldmVudWUgb2YgJDMuNzYgYmlsbGlvbi4gVGhhdCBjb21wYXJlcyB0byBuZXQgaW5jb21lIG9mICQ1My44IG1pbGxpb24gb24gcmV2ZW51ZSBvZiAkMy40NyBiaWxsaW9uIGZvciB0aGUgc2FtZSBwZXJpb2QgYSB5ZWFyIGFnby48L3A+CjxwPlJQTSBJbnRlcm5hdGlvbmFsLCB3aGljaCBoaXN0b3JpY2FsbHkgYnV5cyBzbWFsbGVyIGNvbXBhbmllcyB0byBhZGQgdG8gaXRzIHBvcnRmb2xpbywgYWxzbyBzYWlkIGl0IGhhZCAkOTY2LjkgbWlsbGlvbiBhdmFpbGFibGUgaW4gY2FzaCBhbmQgY3JlZGl0IHRvIHVzZSBhcyBvZiBGZWIuIDI4LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlIGNvbnRpbnVlIHRvIGFnZ3Jlc3NpdmVseSBwdXJzdWUgYWNxdWlzaXRpb25zIGFuZCByZWludmVzdCBpbiBvdXIgZXhpc3RpbmcgYnVzaW5lc3NlcywmIzgyMjE7IFN1bGxpdmFuIHNhaWQgaW4gYSBzdGF0ZW1lbnQuPC9wPgo8cD5SUE0gSW50ZXJuYXRpb25hbCYjODIxNztzIHN1YnNpZGlhcmllcyBtYWtlIGNvYXRpbmdzLCBzZWFsYW50cywgYnVpbGRpbmcgbWF0ZXJpYWxzIGFuZCBwcm92aWRlIHJlbGF0ZWQgc2VydmljZXMgZm9yIGluZHVzdHJpYWwsIGNvbnN1bWVyIGFuZCBzcGVjaWFsaXR5IG1hcmtldHMuIEJlc2lkZXMgUnVzdC1PbGV1bSwgb3RoZXIgYnJhbmRzIGluY2x1ZGUgVGVzdG9ycywgREFQLCBWYXJhdGhhbmUsIFN0b25oYXJkLCBUcmVtY28gYW5kIG90aGVycy48L3A+Cg==