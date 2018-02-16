Spray Products completes Medina plant purchase

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5TcHJheSBQcm9kdWN0cyBDb3JwLiBoYXMgb2ZmaWNpYWxseSB0YWtlbiBvd25lcnNoaXAgb2YgdGhlIGZvcm1lciBWYWxzcGFyL1BsYXN0aS1Lb3RlIDI3MCwwMDAgc3F1YXJlLWZvb3QgZmFjaWxpdHkgYXQgMTAwMCBMYWtlIFJvYWQgaW4gTWVkaW5hLjwvcD4KPHA+VGhlIGJ1aWxkaW5nIHdhcyB0aGUgbGFyZ2VzdCB2YWNhbnQgZmFjaWxpdHkgaW4gTWVkaW5hIGFuZCBoYWQgYmVlbiBlbXB0eSBzaW5jZSAyMDE2LiBTcHJheSBQcm9kdWN0cyBwbGFucyB0byBoYXZlIGl0cyBkaXN0cmlidXRpb24gZnVuY3Rpb25zIGluIG9wZXJhdGlvbiBieSBlYXJseSBBcHJpbCwgd2l0aCBtYW51ZmFjdHVyaW5nIHNldCB0byBzdGFydCBpbiBtaWQtTWF5LjwvcD4KPHA+UGx5bW91dGggTWVldGluZywgUGEuLWJhc2VkIFNwcmF5IFByb2R1Y3RzIHByb3ZpZGVzIHNwZWNpYWxpemVkIGFlcm9zb2wgYW5kIGxpcXVpZCBwYWNrYWdpbmcgc2VydmljZXMgZm9yIHNtYWxsIGFuZCBsYXJnZSBidXNpbmVzc2VzLCBpbmNsdWRpbmcgcmVzZWFyY2ggYW5kIGRldmVsb3BtZW50LCBmb3JtdWxhdGlvbiwgbWFudWZhY3R1cmluZywgcGFja2FnaW5nLCBhbmQgZGlzdHJpYnV0aW9uLiBUaGUgY29tcGFueSB3YXMgZm91bmRlZCBpbiAxOTU4LjwvcD4KPHA+VGVhbSBORU8gaGVscGVkIHRoZSBjb21wYW55IG9idGFpbiBhIEpvYnNPaGlvICQ3NTAsMDAwIGJ1aWxkaW5nIGltcHJvdmVtZW50cyBncmFudCBhbmQgYSBQaGFzZSBJSSBFbnZpcm9ubWVudGFsIEFzc2Vzc21lbnQgZ3JhbnQuIEZpbmFuY2luZyBmb3IgdGhlIGFjcXVpc2l0aW9uIGlzIGJlaW5nIHByb3ZpZGVkIHRocm91Z2ggYSAkNS41IG1pbGxpb24gYm9uZCBieSB0aGUgRGV2ZWxvcG1lbnQgRmluYW5jZSBBdXRob3JpdHkgb2YgU3VtbWl0IENvdW50eSwgdGhyb3VnaCBpdHMgcmVsYXRpb25zaGlwIHdpdGggdGhlIE1lZGluYSBDb3VudHkgUG9ydCBBdXRob3JpdHkuPC9wPgo8cD5NZWRpbmEgY2hpcHBlZCBpbiB3aXRoIGFuIGVzdGltYXRlZCAkNDAsMDAwIGdyYW50IGZvciBqb2IgY3JlYXRpb24uIFRoZSBPaGlvIFJhaWwgQ29tbWlzc2lvbiBhbHNvIGNvbnRyaWJ1dGVkIGEgJDUyLDAwMCBncmFudC48L3A+CjxwPlRoZSBjb21wYW55IGhhcyBjb21taXR0ZWQgdG8gY3JlYXRpbmcgNDAgbmV3IHBvc2l0aW9ucyB3aXRoIGEgZ29hbCBvZiByZWFjaGluZyAxMDAgZW1wbG95ZWVzIGluIHRoZSBuZWFyIGZ1dHVyZS4gSXQgYWxzbyB3aWxsIGJlIGEgcGFydCBvZiB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIHJhaWwgY29uc29ydGl1bS48L3A+Cg==